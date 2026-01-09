CRIME

Traficantes são mortos e presos em destino turístico da Bahia

Dois foram alvejados pela polícia e outros dois foram presos em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:00

Materiais foram apreendidos durante ação da polícia em Maraú Crédito: Divulgação

Uma operação das Polícias Civil e Militar resultou na morte e prisão de integrantes de um grupo criminoso investigado por homicídios ligados ao tráfico de drogas no município de Maraú, no litoral sul da Bahia. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (9) e teve como foco principal a região de Taipu de Fora.

Dois suspeitos, identificados como Williams da Silva Alves, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos, identificado como Cleverson Lima Ribeiro, reagiram à abordagem policial. Segundo a polícia, houve confronto, e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, dois homens, de 27 e 28 anos, apontados como lideranças do tráfico de drogas na localidade, foram presos nos distritos de Taipu de Fora e Saleiro. Eles também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.