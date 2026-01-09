Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficantes são mortos e presos em destino turístico da Bahia

Dois foram alvejados pela polícia e outros dois foram presos em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:00

Materiais foram apreendidos durante ação da polícia em Maraú
Materiais foram apreendidos durante ação da polícia em Maraú Crédito: Divulgação

Uma operação das Polícias Civil e Militar resultou na morte e prisão de integrantes de um grupo criminoso investigado por homicídios ligados ao tráfico de drogas no município de Maraú, no litoral sul da Bahia. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (9) e teve como foco principal a região de Taipu de Fora.

Dois suspeitos, identificados como Williams da Silva Alves, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos, identificado como Cleverson Lima Ribeiro, reagiram à abordagem policial. Segundo a polícia, houve confronto, e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, dois homens, de 27 e 28 anos, apontados como lideranças do tráfico de drogas na localidade, foram presos nos distritos de Taipu de Fora e Saleiro. Eles também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, munições, aparelhos celulares, rádios comunicadores, câmeras de videomonitoramento instaladas de forma irregular, porções de cocaína, embalagens do tipo eppendorf, dinheiro em espécie e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.

Mais recentes

Imagem - Orquestra Afrosinfônica retoma ensaios gratuitos no Pelourinho; veja quando

Orquestra Afrosinfônica retoma ensaios gratuitos no Pelourinho; veja quando
Imagem - Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar
Imagem - Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'

Baiana alerta para golpe em praia de Salvador: 'Tire foto do cardápio'

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta sexta (9 de janeiro) anuncia alívio emocional e fase de muita felicidade para 4 signos

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)
03

Resultado da Dupla Sena 2910, desta sexta-feira (9)

Imagem - Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)
04

Resultado da Quina 6923, desta sexta-feira (9)