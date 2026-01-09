Traficantes são mortos e presos em destino turístico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 20:00
Uma operação das Polícias Civil e Militar resultou na morte e prisão de integrantes de um grupo criminoso investigado por homicídios ligados ao tráfico de drogas no município de Maraú, no litoral sul da Bahia. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (9) e teve como foco principal a região de Taipu de Fora.
Dois suspeitos, identificados como Williams da Silva Alves, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos, identificado como Cleverson Lima Ribeiro, reagiram à abordagem policial. Segundo a polícia, houve confronto, e ambos foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.
Veja imagens da Polícia Civil em ação
Durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, dois homens, de 27 e 28 anos, apontados como lideranças do tráfico de drogas na localidade, foram presos nos distritos de Taipu de Fora e Saleiro. Eles também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
Com os suspeitos, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, munições, aparelhos celulares, rádios comunicadores, câmeras de videomonitoramento instaladas de forma irregular, porções de cocaína, embalagens do tipo eppendorf, dinheiro em espécie e anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes.