Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Evento será realizado neste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:19

Bruno Leonardo fará culto em Salvador
Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador se prepara para receber mais uma edição da “Visita do Profeta”, evento que reúne evangélicos para a pregação gratuita do bispo Bruno Leonardo, líder da Igreja Batista Avivamento Mundial. O encontro será realizado no próximo domingo (11), a partir das 9h, no Parque de Exposições, no bairro de Mussurunga.

Esta será a primeira vinda do líder religioso à capital baiana, sua terra natal. As entradas estão sendo distribuídas por meio da plataforma Sympla.

Bispo Bruno Leonardo por Divulgação

“Atenção, Salvador! No dia 11 de janeiro estaremos juntos para começarmos o ano do jeito certo: na presença de Deus, ouvindo Sua voz e alinhando nossos passos com o céu. Há decisões, ciclos e portas que só se abrem quando começamos o ano aos pés do Senhor”, escreveu o pastor em suas redes sociais.

Em janeiro de 2025, Bruno Leonardo doou R$ 2 milhões ao Hospital Santa Izabel, em Salvador, durante a realização da “Visita do Profeta”, culto gratuito que lotou o Parque de Exposições com fiéis.

