Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Elaine Sanoli
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:19
Salvador se prepara para receber mais uma edição da “Visita do Profeta”, evento que reúne evangélicos para a pregação gratuita do bispo Bruno Leonardo, líder da Igreja Batista Avivamento Mundial. O encontro será realizado no próximo domingo (11), a partir das 9h, no Parque de Exposições, no bairro de Mussurunga.
Esta será a primeira vinda do líder religioso à capital baiana, sua terra natal. As entradas estão sendo distribuídas por meio da plataforma Sympla.
Bispo Bruno Leonardo
“Atenção, Salvador! No dia 11 de janeiro estaremos juntos para começarmos o ano do jeito certo: na presença de Deus, ouvindo Sua voz e alinhando nossos passos com o céu. Há decisões, ciclos e portas que só se abrem quando começamos o ano aos pés do Senhor”, escreveu o pastor em suas redes sociais.
Em janeiro de 2025, Bruno Leonardo doou R$ 2 milhões ao Hospital Santa Izabel, em Salvador, durante a realização da “Visita do Profeta”, culto gratuito que lotou o Parque de Exposições com fiéis.