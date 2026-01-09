RELIGIÃO

Bispo Bruno Leonardo faz evento gratuito em Salvador; saiba como participar

Evento será realizado neste domingo (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:19

Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador se prepara para receber mais uma edição da “Visita do Profeta”, evento que reúne evangélicos para a pregação gratuita do bispo Bruno Leonardo, líder da Igreja Batista Avivamento Mundial. O encontro será realizado no próximo domingo (11), a partir das 9h, no Parque de Exposições, no bairro de Mussurunga.

Esta será a primeira vinda do líder religioso à capital baiana, sua terra natal. As entradas estão sendo distribuídas por meio da plataforma Sympla.

“Atenção, Salvador! No dia 11 de janeiro estaremos juntos para começarmos o ano do jeito certo: na presença de Deus, ouvindo Sua voz e alinhando nossos passos com o céu. Há decisões, ciclos e portas que só se abrem quando começamos o ano aos pés do Senhor”, escreveu o pastor em suas redes sociais.