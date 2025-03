LÍDER RELIGIOSO

Bispo Bruno Leonardo desativa comentários na rede social após citação em relatório da PF

Apesar da menção no relatório, Bruno Leonardo não é um dos investigados

Após repercussão da citação do Bispo Bruno Leonardo em um relatório da Polícia Federal (PF), que investiga lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) , o religioso bloqueou a entrada de novos comentários em suas publicação do Instagram, na tarde desta quinta-feira (27). O perfil oficial da Igreja Batista Avivamento Mundial também teve os comentários desativados.>

Apesar da menção no relatório, Bruno Leonardo não é um dos investigados. Ele é o responsável pela Igreja Batista Avivamento Mundial, com sede na capital baiana. O Bispo já acumula 9,8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram e mais de 50 milhões de inscritos em seu canal no Youtube.>