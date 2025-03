FENÔMENO

Bispo Bruno Leonardo aparece em relatório da PF sobre envolvido no PCC

Religioso baiano tem mais de 50 milhões de seguidores no YouTube e já lotou o Parque de Exposições

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal citam em relatórios transações suspeitas entre o bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira e uma empresa investigada por relação com o concierge da cúpula do Primeiro Comando da Capital, Wiilian Barile Agati.>

O bispo Bruno Leonardo tem mais de R$ 50 milhões de seguidores em sua conta no YouTube, o que o coloca como um dos maiores youtubers do país. No Instagram, o religioso tem 9,7 milhões de seguidores. Ele é o responsável pela Igreja Batista Avivamento Mundial, sediada em Salvador (BA).>