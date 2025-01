FAKE NEWS

Vídeo sobre morte de Bruno Leonardo viraliza, mas bispo desmente: 'É o inimigo'

Montagem que anunciava a morte do pastor circulou nas redes sociais na terça-feira (7)

O vídeo fake repercutiu, sobretudo, no TikTok, e afirma que o bispo morreu dois dias após ter feito um evento em Salvador. "A que ponto o ser humano chega para ter like? Peço que orem pela minha vida", rebateu Bruno Leonardo.

Nos comentários, diversos religiosos lamentaram a situação. "Há poder no sangue de Jesus. O inimigo está furioso, mas já caiu por terra, em nome de Jesus!", diz um seguidor. "Isso já passou do limite.", disse outro.

O religioso ainda se manifestou nos stories e agradeceu pelas mensagens de carinho. "Estou recebendo gestos de preocupação de ovelhas [fiéis] do Brasil inteiro e outros países. Vejo as pessoas sofrerem", afirmou. "É o inimigo", argumentou sobre os ataques.

O bispo Bruno Leonardo se tornou um sucesso nas redes sociais. Só no Instagram, soma mais de 9 milhões de seguidores. Ele ainda faz tour pelo Brasil com o culto "Visita do Profeta", evento aberto ao público e que lota estádios. No último domingo (5) esteve em Salvador e lotou o Parque de Exposições.