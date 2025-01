VISITA DO PROFETA

Evento do bispo Bruno Leonardo acontece neste domingo (5) em Salvador; veja como garantir ingresso

Entrada começa às 5h

Esther Morais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 08:51

Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

Responsável por lotar diversos estádios no Brasil, a "Visita do Profeta", culto aberto ao público e promovido pelo bispo Bruno Leonardo, acontece em Salvador no próximo domingo (5). O evento será às 9h no Parque de Exposições, na Av. Luís Viana Filho (Paralela).

O ingresso é gratuito, no entanto, a organização pede para que os fiéis retirem a senha da entrada no site da Eventbrite. Para isso, basta acessar o link e clicar em "reservar um lugar" e depois preencher as informações pessoais solicitadas. O ingresso será enviado ao e-mail cadastrado. No local, ele será trocado por uma pulseira.

Os portões estarão abertos a partir de 5h e há estacionamento livre. Esta será a primeira "Visita do Profeta" de 2025. Nas redes sociais, o pregador publicou um vídeo orando pelo evento.

"Consagra este lugar, milhares de pessoas estarão aqui, cada uma, em uma só fé, buscando o Senhor. Creio que todos que aqui estiverem serão abençoados a viver um tempo de vitória. 2025 será o melhor ano da nossa vida", declarou.