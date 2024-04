MOMENTO DE FÉ

Mesmo sob chuva, Bispo Bruno Leonardo volta a lotar a Fonte Nova em evento religioso

A chuva que cai em Salvador não afastou os fieis evangélicos da adoração neste domingo (21). O bispo Bruno Leonardo voltou a lotar a Arena Fonte Nova na terceira edição do seu evento religioso. Com milhares de pessoas, algumas delas com guarda-chuvas, o bispo busca repetir o feito do ano passado, quando 62 mil participantes se reuniram em um encontro marcado por louvores.