'Deus já cuidou de tudo': diz bispo Bruno Leonardo após citação em relatório da PF

Igreja do religioso aparece em transações suspeitas com empresa que serviria de fachada para membro do PCC



Maysa Polcri

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 15:55

Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

Após desativar e reativar os comentários de suas redes sociais, o bispo Bruno Leonardo continua interagindo com os seguidores e devotos. Em uma publicação feita neste domingo (30), o religioso afirmou que "Deus já cuidou de tudo" e esboçou tranquilidade após ser citado em um relatório da Polícia Federal (PF). A igreja do bispo aparece em transações suspeitas com uma empresa que serviria de fachada para o Primeiro Comando da Capital (PCC). >

Em seu perfil no Instagram, o Bruno Leonardo disse: "Não deixe que as preocupações tomem conta do seu coração. Deus já cuidou de tudo! Nada foge do controle dele, e, no tempo certo, tudo se encaixa. Apenas confie e siga em paz". O religioso ainda menciona um salmo bíblico. >

Mensagem de Bruno Leonardo após citação em relatório da PF Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações", destacou. Bruno Leonardo também "profetizou": clareza, paz e direção. Na última semana, veio a tona a notícia de que a igreja do bispo aparece em relatórios da Polícia Federal. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO. >

Entenda

A matéria original não aponta o bispo como investigado. O alvo da operação é Agati, que é apontado como um faz-tudo dos líderes do PCC. O traficante, ao lado de 13 pessoas, foi denunciado por esquema de tráfico internacional. Ele ainda é investigado por lavagem de dinheiro usando várias empresas - várias foram citadas pela PF e aparecem em relatórios do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf) por causa de transações suspeitas.>

Uma delas é a Starway Locação de Veículos, que a PF indica ser uma empresa de fachada que seria usada na lavagem de dinheiro. Entre as transações suspeitas da empresa citadas pelo Coaf estão sete transferências da Igreja Batista Avivamento Mundial, do bispo Bruno Leonardo, no valor total de R$ 2,2 milhões. A igreja tem sede em Salvador.>

Após a publicação da matéria, o bispo confirmou que a igreja comprou automóveis da companhia citada no ano de 2021 e afirmou que possui as notas fiscais e que estaria sendo vítima de perseguição.>

Na sexta-feira (28), Bruno Leonardo divulgou um vídeo nas redes sociais afirmado que "a verdade sempre vence" e dizendo que foi à Justiça após reportagens apontarem que sua igreja foi citada em um relatório da PF. >