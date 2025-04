SAÚDE

Médico aponta os perigos para a saúde de tomar creatina em excesso

Endocrinologista e metabologista, o médico Maurício Hirata explica os efeitos colaterais de consumir creatina de forma exagerada

Em razão da busca para se manter saudável, houve um “boom” do consumo de suplementos. É o caso do whey protein, ômega 3, colágeno e creatina, que não ficaria de fora do “elenco”. Embora apresente várias vantagens à saúde, é preciso prudência ao fazer uso da substância, uma vez que ela pode desencadear condições de saúde se ingerida em excesso, conforme explica o endocrinologista e metabologista Maurício Hirata, de São Paulo.>