ALIADO DA ATIVIDADE FÍSICA

Creatina: entenda para que serve, como escolher e qual a dose ideal para potencializar seu treino

Conheça os benefícios e cuidados que devem ser adotados com a suplementação

Se você pratica atividades físicas - principalmente as que exigem força e explosão - , já deve ter ouvido falar da creatina. O suplemento vem ganhando popularidade nos últimos anos graças aos seus inúmeros benefícios para melhorar a performance. Entre eles, maior ganho de força muscular e redução da sarcopenia (a perda de musculatura que ocorre com a idade) em pessoas que se exercitam. Mas alguns cuidados são necessários ao consumir doses extras da substância. >

Confira as respostas para as principais dúvidas: >

A creatina é uma substância produzida naturalmente pelo organismo, formada por três aminoácidos (glicina, metionina e arginina), que tem papel essencial na produção e no fornecimento de energia para as células. Ela também está presente em alguns alimentos, como peixes e carnes vermelhas.>

Em pessoas que desejam melhorar o desempenho, aumentar a massa magra e a força, a quantidade de creatina ingerida na alimentação pode não ser suficiente. Isso também vale para quem pratica exercícios intensos. “Seria necessário consumir grandes quantidades desses alimentos para obter a dose recomendada e otimizar a performance física”, diz o médico nutrólogo Diogo Toledo, do Hospital Israelita Albert Einstein. >

Segundo a nutricionista esportiva Gabriela Mieko, do Espaço Einstein de Reabilitação e Esporte, conseguimos obter cerca de 1g a 2g de creatina por dia pela alimentação. “A suplementação é necessária para atingir as doses recomendadas para benefícios de aumento de performance”, explica. Vegetarianos e veganos, que têm menor ingestão de creatina pela dieta, também podem se beneficiar do suplemento.>