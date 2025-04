SAÚDE

Anvisa testa 41 suplementos de creatina; veja o que diz a agência

Avaliação envolveu suplementos de 29 fabricantes, coletados no segundo semestre de 2024

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, na última quarta-feira (23), o resultado de análises feitas com 41 suplementos alimentares de creatina disponíveis no mercado nacional. Das 41 amostras avaliadas, apenas uma apresentou teor do nutriente abaixo do previsto. No entanto, quase todos os produtos analisados apresentaram algum tipo de erro de rotulagem.>