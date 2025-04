FIQUE DE OLHO

Creatina deve ser tomada antes ou depois do treino?

Suplemento deve ser consumido todos os dias; saiba o melhor horário para ter maior efeito

Um dos suplementos mais tradicionais para quem está tentando ganhar massa magra e músculos, a creatina deve ser consumida todos os dias para fazer efeito. Muitos usuários, porém, têm dúvida sobre qual é a melhor hora para tomar o suplemento, se é antes ou depois do treino.>

De acordo com a nutricionista Luiza Franco, da clínica Consciência Nutricional, em Brasília, a creatina atua no sistema anaeróbico aláctico (ATP-CP). “A ‘falha’ muscular durante um exercício indica que o estoque de ATP está se esgotando. Com níveis adequados, esse esgotamento ocorre mais tarde”, explicou em entrevista anterior ao Metrópoles.>