FÓRMULA 1

Hamilton diz que é 'absolutamente inútil' e dá sugestão chocante à Ferrari

Piloto britânico não escondeu frustração após ficar fora do top 10 do grid do GP da Hungria



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 15:34

Lewis Hamilton Crédito: Fórmula 1/Divulgação

Lewis Hamilton não escondeu a frustração por ficar fora do top 10 do grid pela segunda prova consecutiva. Enquanto Charles Leclerc, seu companheiro de Ferrari, conquistou a pole position do GP da Hungria, o piloto britânico largará apenas no 12º lugar. No terceiro treino livre, o heptacampeão tinha ficado com a 4ª posição.>

"Sou inútil, absolutamente inútil", afirmou Hamilton em entrevista à Sky Sports após deixar o treino de classificação ainda no Q2. Mais tarde, questionado pela F1 TV sobre sua autoavaliação, apesar do histórico vitorioso na categoria, Hamilton manteve sua posição. "É claro que sim. Eu pilotei muito mal. É o que é.">

Perguntado sobre as atualizações recentes da Ferrari no carro SF-25, Hamilton isentou a equipe italiana e disse que talvez o problema seja ele próprio. "A equipe não tem problemas, vocês viram que o carro está na pole position. Então, eles provavelmente precisam trocar de piloto.">

A estreia do heptacampeão na Ferrari foi cercada de expectativas, mas o britânico vem sofrendo pressão após uma série de resultados decepcionantes. No último fim de semana, na Bélgica, Hamilton teve sua volta rápida invalidada no Q1 do treino de classificação e largou em 16º - recuperou-se na corrida e foi eleito o melhor piloto do dia ao alcançar o sétimo lugar.>

Após os treinos de sexta-feira, Hamilton afirmou que tem sido uma "grande luta" pilotar o carro e admitiu que estava "bem longe" do ritmo, mas o quarto lugar no terceiro treino livre, neste sábado, deu sinais de que a classificação seria melhor. A queda no Q2, porém, voltou a decepcionar o piloto, que murmurou no rádio: "Toda vez, toda vez".>