MOBILIDADE

Metrô terá operação especial para evento do bispo Bruno Leonardo

A celebração religiosa será no domingo (11), no Parque de Exposições, a partir das 9h

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13:52

Metrô terá operação especial para evento do bispo Bruno Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O Metrô Bahia realiza uma operação especial para o evento Visita do Profeta 2026, do bispo Bruno Leonardo, que acontece no próximo domingo (11), no Parque de Exposições de Salvador, a partir das 9h. A Estação Mussurunga, a mais próxima do Parque de Exposições, contará com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a concessionária ampliará a quantidade de viagens, conforme a demanda.

Para a segurança, o conforto e bem-estar de seus clientes, a concessionária reforça a importância da saída gradual das pessoas que estarão no evento. Além disso, o Metrô Bahia destaca as orientações do embarque consciente como: aguardar sempre o desembarque do trem antes de entrar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores, e descer a escada sempre usando corrimão.

Bispo Bruno Leonardo 1 de 13

"Estamos preparados para atender os nossos clientes que vão ao evento no Parque de Exposições. Nossa prioridade é garantir a segurança e o conforto de todos”, reforçou Carlos Cavalcanti, gerente de Tráfego e do Centros de Controle Operacional do Metrô Bahia.

É importante ressaltar que a concessionária disponibiliza o pagamento da passagem diretamente na catraca, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay. Basta aproximar o dispositivo na parte inferior da catraca e, ao ver a luz verde, o acesso estará liberado. Essa modalidade de pagamento oferece mais agilidade e comodidade, especialmente em dias de grande fluxo como o do evento no Parque de Exposições.

Outras formas de pagamento