IRMÃOS DO CRIME

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra

Os suspeitos utilizavam patinetes elétricos para se aproximar das vítimas e agiam nas regiões da Barra e Ondina

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:37

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra Crédito: Divulgação

Dois irmãos, de 19 e 20 anos, investigados por roubo contra uma turista argentina, foram presos na noite dessa quinta-feira (12), no bairro da Barra, em Salvador. Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra os investigados, que são apontados como autores do crime ocorrido em outubro de 2025, nas imediações de um hotel no bairro de Ondina, onde a vítima estava hospedada.

As investigações apontaram que os suspeitos utilizavam patinetes elétricos para se aproximar das vítimas e praticar os roubos. Durante o trabalho investigativo, foram realizadas diligências de campo e cruzamentos de informações que possibilitaram a identificação dos envolvidos. Segundo a apuração policial, os irmãos atuavam em conjunto principalmente nas regiões da Barra e de Ondina. Além disso, utilizavam uma motocicleta para se deslocar de suas residências até os locais onde cometiam os crimes.

Os suspeitos também são investigados por outros crimes com o mesmo modus operandi, incluindo um roubo praticado contra uma turista paulista, ocorrido na mesma região. Além disso, havia contra os investigados outros mandados de prisão expedidos a partir de investigações conduzidas pela Delegacia Territorial da Boca do Rio, relacionados a roubos praticados contra moradores da capital, em ações nas quais foram utilizadas armas de fogo.