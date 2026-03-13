Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra

Os suspeitos utilizavam patinetes elétricos para se aproximar das vítimas e agiam nas regiões da Barra e Ondina

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:37

Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra
Ataque de patinete: irmãos investigados por roubo contra turistas são presos na Barra Crédito: Divulgação

Dois irmãos, de 19 e 20 anos, investigados por roubo contra uma turista argentina, foram presos na noite dessa quinta-feira (12), no bairro da Barra, em Salvador. Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra os investigados, que são apontados como autores do crime ocorrido em outubro de 2025, nas imediações de um hotel no bairro de Ondina, onde a vítima estava hospedada.

As investigações apontaram que os suspeitos utilizavam patinetes elétricos para se aproximar das vítimas e praticar os roubos. Durante o trabalho investigativo, foram realizadas diligências de campo e cruzamentos de informações que possibilitaram a identificação dos envolvidos. Segundo a apuração policial, os irmãos atuavam em conjunto principalmente nas regiões da Barra e de Ondina. Além disso, utilizavam uma motocicleta para se deslocar de suas residências até os locais onde cometiam os crimes.

Porto da Barra

Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Porto da Barra no final da tarde de domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Porto da Barra por Vítor Rocha/CORREIO
Porto da Barra é ponto de encontro para quem busca se refrescar na capital por Marina Silva/CORREIO
Guarda Municipal faz o controle de acesso ao Porto da Barra por Foto: Nara Gentil/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra também atraiu gente por Foto: Marina Silva/ CORREIO
Porto da Barra vazio na manhã de hoje; praia ainda não foi liberada pela Prefeitura por Tiago Caldas/CORREIO
O Porto da Barra segue com acesso proibido em todos os dias da semana. por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 15
Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO

Os suspeitos também são investigados por outros crimes com o mesmo modus operandi, incluindo um roubo praticado contra uma turista paulista, ocorrido na mesma região. Além disso, havia contra os investigados outros mandados de prisão expedidos a partir de investigações conduzidas pela Delegacia Territorial da Boca do Rio, relacionados a roubos praticados contra moradores da capital, em ações nas quais foram utilizadas armas de fogo.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Diante da recorrência das ações criminosas nessas localidades, especialmente durante o período noturno, equipes do Serviço de Investigação da unidade realizaram monitoramento na região do Farol da Barra, onde conseguiram localizar e capturar os investigados. Após a captura, os investigados foram conduzidos à unidade policial para o cumprimento das formalidades legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Mais recentes

Imagem - Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer

Prazo para estudante revalidar Salvador Card termina neste mês; veja como fazer
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Vai chover? Confira previsão do tempo em Salvador no fim de semana
Imagem - Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
02

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv
03

Santa Casa anuncia suspensão de atendimentos para beneficiários do Planserv

Imagem - Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial
04

Viagem de Daniel Cady e Carol Magalhães pela Europa tem clima de comemoração especial