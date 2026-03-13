Acesse sua conta
Homem é morto a pauladas em destino turístico na Bahia

Crime ocorreu na noite de quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:10

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos foi morto após ser agredido com pauladas na noite de quinta-feira (12), no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, um dos destinos turísticos mais conhecidos do sul da Bahia. A vítima foi identificada como Jonatan Vitor Santos, conhecido popularmente como “Galego do Cavalo”.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 8º Batalhão foram acionados após a informação de que um homem havia sofrido um golpe na cabeça no povoado Sapirara. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima já estava sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. Guias para perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.

