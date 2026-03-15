PROJETO

Chega de fios: duas ruas históricas de Salvador vão ganhar redes elétricas subterrâneas

Áreas do Centro antigo da capital baiana serão requalificadas

Maysa Polcri

Publicado em 15 de março de 2026 às 07:34

Projeto de requalificação de ruas no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Alô Alô Bahia

A Rua da Ajuda e um trecho da Rua do Tesouro, ambas no Centro Histórico de Salvador, serão requalificadas. O início do processo de licitação para as obras foi assinado na última sexta-feira (13) e inclui a retirada da fiação aérea e a reorganização das redes de energia e telecomunicações em estruturas subterrâneas.

O projeto dialoga com experiências recentes de qualificação urbana no Centro Antigo, como a requalificação da Rua Chile — considerada a primeira rua do Brasil — que passou por intervenções semelhantes, incluindo pavimentação renovada e implantação de redes subterrâneas.

Veja curiosidades sobre a primeira rua do Brasil 1 de 10

A descrição do projeto prevê a requalificação completa das vias, com intervenções que integram preservação do patrimônio urbano e modernização da infraestrutura. Entre os principais serviços estão a substituição do pavimento asfáltico por paralelepípedos, a recuperação e ampliação das calçadas, com piso em concreto lavado e instalação de piso tátil para garantir acessibilidade.

Além da implantação de vala técnica destinada às redes de energia e telecomunicações, o que permitirá a retirada da fiação aérea e a consequente redução da poluição visual.



A iniciativa também contempla a revisão das redes de água e esgoto, em articulação com a Embasa, além do alinhamento com concessionárias como Neoenergia Coelba e Bahiagás e com operadoras de telefonia e internet. O projeto inclui ainda a instalação de novos postes de iluminação pública, reforçando a segurança e a qualificação do espaço urbano.