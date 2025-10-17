Pai é principal suspeito de espancar filho de 2 anos até a morte em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:47
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por suspeita de espancar o próprio filho, de 2 anos, até a morte. O crime aconteceu na residência da família, no bairro de Paripe, na madrugada desta sexta-feira (17).
Depois das agressões, Nicolas Pietro Santos do Nascimento foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro com ferimentos no corpo, mas não resistiu, conforme a Polícia Civil. Segundo informações iniciais, o pai teria espancado o filho para puni-lo após a criança ter evacuado em local não adequado na casa da família.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O homem foi preso horas depois, após ser localizado por policiais militares na residência. Ele foi convencido a se entregar voluntariamente após uma negociação e conduzido para a Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHPP), onde fez exame de corpo de delito e segue preso, à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso.