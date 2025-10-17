CRIME BÁRBARO

Mãe que matou o filho passou o dia usando droga e chorou ao saber que seria presa

Companheiro dela também foi detido

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:31

Lauriza Pereira de Brito confessou crime e disse que passou do ponto Crédito: Reprodução

Lauriza Pereira de Brito, de 24 anos, que confessou ter assassinado o próprio filho, Arthur, de 9 anos, disse que cometeu o crime após passar o dia consumindo cocaína com o parceiro, Deivisson Moreira, de 39 anos. O casal foi preso na quarta-feira (15), no bairro Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com o delegado Evandro Radaelli, da 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios Barreiro, a frieza de Lauriza impressionou os investigadores. "Uma mulher muito fria e que, em momento algum do depoimento, demonstrou arrependimento ou tristeza pelo crime cometido", disse ele, segundo o portal O Tempo. Familiares relataram ainda que ela chegou a sorrir durante o velório da criança.

O único momento em que Lauriza demonstrou emoção, segundo Radaelli, foi ao saber que seria detida acusada pelo crime: "Ela somente chorou quando soube que ia ser presa".

Mãe e padrasto são presos por morte de menino 1 de 5

Durante o depoimento, Lauriza admitiu que passou o "dia todo" usando cocaína ao lado de Deivisson, com quem mantém relacionamento há dois anos. Segundo o delegado, as agressões ocorreram logo após o menino chegar da escola. "Ela disse que 'passou do ponto', mas não demonstrou tristeza ou sequer arrependimento. Assustador", acrescenta o delegado.

O delegado detalhou ainda que agressões eram recorrentes no ambiente doméstico. Arthur e o irmão de 6 anos eram frequentemente vítimas de violência. "O Arthur, por várias vezes, foi deixado sozinho em casa para cuidar dos irmãos de 6 anos e 6 meses, o que configura abandono de incapaz. A mãe dele pedia dinheiro para comprar comida, alegando não ter, mas arrumava valores para comprar drogas", explicou.

A polícia ainda investiga se o padrasto participou das agressões, mas Deivisson acabou sendo preso por não impedir o espancamento do menino, que presenciou. Ele chegou a tentar justificar a morte de Arthur, alegando que a criança havia escorregado de uma escada molhada na escola, versão desmentida pela instituição de ensino e pela própria Lauriza.