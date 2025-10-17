Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gestora de abrigo em Salvador é denunciada por maus-tratos que levaram idosa à morte

Vilmara da Cruz Conceição Souza deve responder pelos crimes de abandono e de exposição de idoso a risco de morte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 08:12

Ministério Público da Bahia (MP BA)
Ministério Público da Bahia (MP BA) Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou a gestora da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Casa de Repouso Samayra, localizada no bairro Cassange, em Salvador. Vilmara da Cruz Conceição Souza deve responder pelos crimes de abandono e de exposição de idoso a risco de morte, previstos no Estatuto da Pessoa Idosa.

A denúncia, oferecida pela promotora de Justiça Adriana Imbassahy, foi recebida pela Justiça na última quarta-feira (15). Segundo a acusação, Vilmara teria agido de forma dolosa, consciente da ilicitude de seus atos, expondo a idosa Edna Catarina da Hora a condições degradantes de 2023 até outubro deste ano.

A vítima foi privada de cuidados essenciais e alimentos, o que teria contribuído para seu falecimento no último dia 7 de outubro, aos 91 anos, no Hospital Professor Eládio Lassère. A denúncia foi recebida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, conforme decisão da juíza Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto.

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

MP-BA por Manu Dias/GOVBA
Ação conjunta do MP-BA e MPF recomendaram a suspensão da construção da pousada por Divulgação/MP-BA
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
Ministério Público da Bahia (MP BA) por Reprodução
1 de 4
MP-BA por Manu Dias/GOVBA

Além dos maus-tratos, a denúncia aponta que a gestora abandonou a idosa no hospital, deixando-a sob os cuidados de uma estudante de enfermagem sem vínculo com a instituição ou com a paciente.

Assistentes sociais e médicos da unidade hospitalar noticiaram o episódio. A vítima estava em estado grave, com múltiplas lesões e sinais de violência física. Relatórios da Vigilância Sanitária também apontaram irregularidades graves na ILPI, como insalubridade, ausência de alvarás e estrutura precária, o que levou à interdição cautelar do estabelecimento em agosto deste ano.

Leia mais

Imagem - O que se sabe sobre triplo homicídio em praia de Ilhéus, que completa dois meses sem solução

O que se sabe sobre triplo homicídio em praia de Ilhéus, que completa dois meses sem solução

Imagem - Governo da Bahia desapropria área em Salvador para criar acessos viários à Ponte Salvador-Itaparica

Governo da Bahia desapropria área em Salvador para criar acessos viários à Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Vereadora baiana admite dirigir sem habilitação em viagens para Feira de Santana e Salvador

Vereadora baiana admite dirigir sem habilitação em viagens para Feira de Santana e Salvador

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja