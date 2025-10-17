DENÚNCIA

Gestora de abrigo em Salvador é denunciada por maus-tratos que levaram idosa à morte

Vilmara da Cruz Conceição Souza deve responder pelos crimes de abandono e de exposição de idoso a risco de morte

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou a gestora da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Casa de Repouso Samayra, localizada no bairro Cassange, em Salvador. Vilmara da Cruz Conceição Souza deve responder pelos crimes de abandono e de exposição de idoso a risco de morte, previstos no Estatuto da Pessoa Idosa.

A denúncia, oferecida pela promotora de Justiça Adriana Imbassahy, foi recebida pela Justiça na última quarta-feira (15). Segundo a acusação, Vilmara teria agido de forma dolosa, consciente da ilicitude de seus atos, expondo a idosa Edna Catarina da Hora a condições degradantes de 2023 até outubro deste ano.

A vítima foi privada de cuidados essenciais e alimentos, o que teria contribuído para seu falecimento no último dia 7 de outubro, aos 91 anos, no Hospital Professor Eládio Lassère. A denúncia foi recebida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, conforme decisão da juíza Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto.

Além dos maus-tratos, a denúncia aponta que a gestora abandonou a idosa no hospital, deixando-a sob os cuidados de uma estudante de enfermagem sem vínculo com a instituição ou com a paciente.