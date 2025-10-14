CRIME

O que se sabe sobre o caso das jovens de Anguera e os corpos encontrados pela polícia

Operação localizou três pessoas mortas nesta terça-feira (14)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:41

Crédito: Reprodução

O caso de desaparecimento das três jovens em Anguera, no centro-norte da Bahia, motivou uma operação na madrugada desta terça-feira (14). A ação, que inclui mandados de prisão e busca e apreensão, resultou na localização de três corpos.

As pessoas mortas foram localizados em uma região de difícil acesso. Embora ainda não haja confirmação oficial de que pertencem às vítimas, o local foi indicado para a polícia por um dos suspeitos do crime. A seguir, veja que é até agora conhecido sobre o caso.

Desaparecimento

As jovens desaparecidas foram identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, 22 anos; Carol Ferreira Rodrigues, 21 anos; e Rafaela Carvalho Silva, 15 anos.

Elas foram vistas pela última vez no dia 6 de outubro, em Anguera, quando disseram que iriam buscar roupas na zona rural do município, na localidade conhecida como “Roçado”.

Há indícios de que o ex-namorado de uma das jovens está envolvido no caso. Ele foi ouvido em depoimento e negou participação, mas não foi preso até o momento desse relato.

As investigações até agora

No dia 9 de outubro, dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento. No imóvel onde estavam, foram encontradas duas fogueiras com roupas parcialmente queimadas, além de um celular quebrado e peças de roupa com manchas compatíveis com sangue.

A polícia usou o número de IMEI para relacionar o aparelho encontrado a uma das vítimas. Na sequência, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de investigados, com apreensão de celulares e roupas que podem ser da vítima. No dia 13 de outubro, uma mulher de 19 anos teve prisão preventiva decretada por seu suposto envolvimento no caso.

Na manhã de hoje, 14 de outubro, os corpos de três mulheres foram localizados no Povoado de Guaribas, estrada de Ribeirão do Cavaco, área rural de Anguera. O local é de difícil acesso e não conta com cobertura telefônica, o que dificultou a operação de busca.

Os corpos estão sendo recolhidos e levados para perícia, com o objetivo de confirmar formalmente se se tratam das jovens desaparecidas, bem como analisar a dinâmica do crime e buscar vestígios que ajudem a identificar autoria e motivação.

Durante a operação foram presos dois homens suspeitos de envolvimento direto no desaparecimento. As prisões ocorreram simultaneamente em Anguera e em Feira de Santana. Até agora, ao todo, cinco pessoas (três mulheres e dois homens) foram presas ou detidas no curso das investigações.

O que ainda não se sabe e os próximos passos

Não há, até o momento, confirmação oficial de que os corpos encontrados são, de fato, das três jovens desaparecidas. A identificação dependerá de perícia forense. A motivação e a autoria ainda não foram plenamente estabelecidas.

As prisões e apreensões de materiais visam justamente reunir elementos que esclareçam essas questões. Ainda não se sabe se haverá mais prisões ou se surgirão novas linhas de investigação, inclusive no âmbito de possíveis cúmplices.