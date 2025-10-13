Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher de 19 anos é presa por envolvimento em sumiço de três jovens em Anguera

Vítimas estão desaparecidas desde a última segunda-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:02

Amigas des
Amigas des Crédito: Reprodução

Uma mulher de 19 anos foi presa nesta segunda-feira (13) por suspeita de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Anguera, cidade do interior da Bahia.

As vítimas, identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, estão desaparecidas desde a última segunda-feira (6).

A prisão foi decretada pela Justiça após novos indícios reunidos durante as investigações apontarem para o possível envolvimento da suspeita no caso.

Desaparecimento das três jovens de Anguera é investigado

Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Pinos usados para guardar cocaínas foram encontrados perto da casa por Divulgação/Polícia Civil
Os dois homens foram encontrados em uma casa por Divulgação/Polícia Civil
1 de 5
Objetos foram encontrados em duas fogueiras por Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o delegado José Marcos, da Delegacia Territorial de Anguera, foi o responsável por solicitar a medida cautelar, que foi deferida pela 2ª Vara Criminal de Feira de Santana.

A mulher será ouvida durante oitivas policiais e passará por audiência de custódia. As investigações continuam, com o objetivo de identificar a motivação e a autoria do crime, além de localizar as jovens desaparecidas.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Anguera, que seguem à frente do caso.

Leia mais

Imagem - Veja o que se sabe sobre o desaparecimento de três jovens em Anguera

Veja o que se sabe sobre o desaparecimento de três jovens em Anguera

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)