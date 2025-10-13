CRIME

Mulher de 19 anos é presa por envolvimento em sumiço de três jovens em Anguera

Vítimas estão desaparecidas desde a última segunda-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:02

Uma mulher de 19 anos foi presa nesta segunda-feira (13) por suspeita de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Anguera, cidade do interior da Bahia.

As vítimas, identificadas como Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, 21, e Rafaela Carvalho Silva, 15, estão desaparecidas desde a última segunda-feira (6).

A prisão foi decretada pela Justiça após novos indícios reunidos durante as investigações apontarem para o possível envolvimento da suspeita no caso.

Segundo a Polícia Civil, o delegado José Marcos, da Delegacia Territorial de Anguera, foi o responsável por solicitar a medida cautelar, que foi deferida pela 2ª Vara Criminal de Feira de Santana.

A mulher será ouvida durante oitivas policiais e passará por audiência de custódia. As investigações continuam, com o objetivo de identificar a motivação e a autoria do crime, além de localizar as jovens desaparecidas.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial (DT) de Anguera, que seguem à frente do caso.