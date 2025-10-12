INVESTIGAÇÃO

Veja o que se sabe sobre o desaparecimento de três jovens em Anguera

Mulheres foram vistas pela última vez na segunda-feira (6)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 15:35

Amigas desaparecidas desde segunda-feira (6) Crédito: Reprodução

O paradeiro de três jovens vistas pela última vez em Anguera, no centro-norte baiano, ainda é um mistério. Dois homens estão presos temporariamente por suposto envolvimento no desaparecimento. Eles negam participação no crime. Apesar de o celular e uma sacola de roupas de uma das vítimas terem sido encontrados, a polícia ainda não desvendou o local onde elas estão. O ex-namorador de uma das jovens também é investigado.

Ao CORREIO, o delegado José Marcos, titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Feira de Santana, confirmou que as buscas serão retomadas na segunda-feira (13). Por enquanto, não há novidades que possam indicar o paradeiro das jovens.

Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, Letícia Araújo Rodrigues, 22, e Rafaela Carvalho Silva, 15, foram vistas pela última vez na segunda-feira (6), quando informaram que iriam buscar roupas na zona rural de Anguera. A sacola com as roupas de uma delas foi encontrada na sexta-feira (10), na casa do ex-namorado de uma das jovens.

De acordo com a Polícia Civil, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, que é adolescente. Em depoimento, o jovem disse que nenhuma das jovens foi até o local buscar os pertences. Ele foi ouvido na Delegacia Territorial de Anguera, acompanhado de seu responsável legal, onde prestou depoimento e foi liberado. Dois aparelhos celulares foram apreendidos, desta vez na casa de outra pessoa investigada.

Prisão

Dois homens suspeitos de participação no sequestro das jovens estão presos temporariamente desde quinta-feira (9). Eles negam participação no crime. Ambos foram localizados em uma casa na zona rural de Anguera. Segundo a polícia, a residência foi utilizada como ponto de apoio para o crime.

No local, foram encontradas duas fogueiras, que continham roupas parcialmente queimadas, desodorante e perfume. A polícia também localizou um celular quebrado, pinos utilizados para guardar cocaína e embalagem de outras drogas. A perícia constatou que o aparelho celular pertence a uma das jovens. Além disso, uma das peças de roupa apresentava manchas indicativas de sangue.

Os dois homens foram autuados em flagrante por participação no crime de sequestro. O material encontrado será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como a residência e todo o seu entorno.

Por volta das 21 horas de sexta-feira (10), policiais receberam a informação de que um corpo teria sido encontrado em um areial por um operador de máquina. Ele encontrou uma ossada enquanto trabalhava. No local, os investigadores constataram que se tratava de restos mortais de algum animal.

"As equipes seguem com o objetivo de localizar as jovens e identificar outros possíveis participantes do crime. Os dois presos foram encaminhados à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça", diz a polícia.