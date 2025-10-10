CRIME

Polícia encontra celular de uma das mulheres desaparecidas em Anguera

Mulheres foram vistas pela última vez na segunda-feira (6)

Millena Marques

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:50

Dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Anguera, no centro norte da Bahia, foram presos nesta quinta-feira (9). No local onde foram detidos, a polícia encontrou o celular de uma das mulheres. Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15, estão desaparecidas desde a última segunda-feira (6).

A polícia encontrou um imóvel usado pelos criminosos entre montanhas, na zona rural de Anguera, utilizada como ponto de apoio logístico para o crime. No entorno do imóvel, os policiais encontraram duas fogueiras recentes, uma com cinzas e brasas ainda visíveis, e outra contendo roupas parcialmente queimadas, um frasco de desodorante e um vaso de perfume.

No local, foi encontrado um aparelho celular quebrado, além de pinos utilizados para acondicionar cocaína e uma embalagem com resquícios de maconha. A análise técnica do número de IMEI confirmou que o aparelho pertence a uma das vítimas. Uma das peças de roupa apresentava manchas compatíveis com sangue.

Os dois homens foram autuados em flagrante por participação no crime de sequestro. Todo o material foi preservado e será submetido à perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), incluindo a residência e sua área externa.

As investigações continuam com o objetivo de localizar as jovens desaparecidas e identificar outros possíveis envolvidos no crime.

