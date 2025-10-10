Acesse sua conta
Polícia encontra celular de uma das mulheres desaparecidas em Anguera

Mulheres foram vistas pela última vez na segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:50

Amigas des
Amigas des Crédito: Reprodução

Dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de três jovens em Anguera, no centro norte da Bahia, foram presos nesta quinta-feira (9). No local onde foram detidos, a polícia encontrou o celular de uma das mulheres. Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos, Carol Ferreira Rodrigues, de 21, e Rafaela Carvalho Silva, de 15, estão desaparecidas desde a última segunda-feira (6). 

A polícia encontrou um imóvel usado pelos criminosos entre montanhas, na zona rural de Anguera, utilizada como ponto de apoio logístico para o crime. No entorno do imóvel, os policiais encontraram duas fogueiras recentes, uma com cinzas e brasas ainda visíveis, e outra contendo roupas parcialmente queimadas, um frasco de desodorante e um vaso de perfume.

No local, foi encontrado um aparelho celular quebrado, além de pinos utilizados para acondicionar cocaína e uma embalagem com resquícios de maconha. A análise técnica do número de IMEI confirmou que o aparelho pertence a uma das vítimas. Uma das peças de roupa apresentava manchas compatíveis com sangue.

Os dois homens foram autuados em flagrante por participação no crime de sequestro. Todo o material foi preservado e será submetido à perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), incluindo a residência e sua área externa.

As investigações continuam com o objetivo de localizar as jovens desaparecidas e identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Participaram da ação equipes da Delegacia Territorial (DT/Anguera), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana) e da 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana), com o apoio do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

