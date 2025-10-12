Acesse sua conta
Itaú anuncia fechamento de agência na Bahia e transfere mais de 7 mil clientes

Audiência pública discutiu impactos do fechamento de unidade bancária

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:36

Protesto contra fechamento de agência do Itaú na Bahia
Protesto contra fechamento de agência do Itaú na Bahia Crédito: Divulgação

Em dez dias, a única agência bancária do Itaú da cidade de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia, deverá fechar as portas. O anúncio de fechamento de mais um banco no interior do estado provocou comoção entre moradores e funcionários. Uma audiência pública realizada no município discutiu, entre outros temas, o destino dos mais de 7,1 mil correntistas que serão transferidos. 

As atividades da agência localizada no Centro da cidade de cerca de 60 mil habitantes estão previstas para serem encerradas no dia 22 de outubro. Enquanto isso, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e o Sindicato dos Bancários Bahia se mobilizam para tentar evitar o fechamento. Uma audiência pública foi realizada na quarta-feira (8), com a presença de trabalhadores, comerciantes e lideranças comunitárias locais.

Durante o encontro, foram combinadas ações para evitar o fim da agência. Uma manifestação será realizada na cidade na quinta-feira (15), às 9 horas, em frente à agência.

A reportagem entrou em contato com o Itaú, que informou que "vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada". "Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia", diz o banco.

"Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado", completa (veja o posicionamento completo abaixo). 

A agência, localizada na avenida 15 de Novembro, tem 14 anos de existência e atende 7,2 mil clientes, 815 beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de 1.352 contas de funcionários das empresas locais. Os correntistas setão transferidos para cidades da região. 

Fechamento de agências na Bahia

O anúncio de encerramento da agência é mais um na esteira de fechamentos que têm sido realizados no interior da Bahia e em outros estados brasileiros. Por isso, municípios têm entrado na Justiça contra decisões unilaterais das empresas.

Em alguns casos, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou que unidades do Bradesco permanecessem abertas, como nos municípios de Pedro Alexandre e Chorrochó, conforme foi noticiado pelo CORREIO. 

Essa não é uma realidade apenas do interior do estado. Em Salvador, funcionários do Itaú também realizaram protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí. 

O que diz o Itaú 

"O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.

Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As u

nidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira".

