Após demissão em massa, Itaú fecha mais uma agência em Salvador

Cerca de 20 mil clientes serão transferidos

Maysa Polcri

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:22

Funcionários do Itaú protestam contra fim de agência bancária em Salvador Crédito: Divulgação

Cerca de 20 mil correntistas da agência do Itaú localizada na avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores, serão transferidos de unidade. Isso porque o banco é mais um que teve o fim das atividades anunciado. A agência, fundada em 1992 e que possui 28 funcionários, tem o encerramento previsto para o dia 5 de novembro. Nesta quarta-feira (17), bancários realizaram um protesto em frente a agência contra o fechamento.

O Sindicato dos Bancários da Bahia foi informado sobre o fim da agência na segunda-feira (15), uma semana após o Itaú demitir 1 mil funcionários que trabalhavam em regime home office e híbrido. Os trabalhadores desligados eram ligados à tecnologia do banco, especialmente em São Paulo, e foram demitidos pelo pretexto de baixa produtividade. A justificativa é questionada por funcionários, como um baiano desligado do banco contou ao CORREIO.

O fechamento da agência da capital baiana, no entanto, tem relação com os investimentos do banco nos serviços digitais, como explica Luciana Dória, diretora da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. "A resposta é sempre a mesma, mudança no perfil do cliente bancário que tem preferido os canais digitais, mas sabemos que grande parte da população ainda não possui esses acessos, não têm habilidade no sistema, preferem ser atendidos no presencial, sem contar a ampliação do número de golpes digitais que vêm ocorrendo, sobretudo para esse público mais vulnerável", diz.

A agência do Caminho das Árvores (3214) é a quarta de grande porte a ser fechada na capital baiana deste ano. As unidades de Brotas, Cabula e Imbuí encerraram as atividades na cidade, impactando cerca de 73 mil clientes. Os correntistas do banco da avenida Tancredo Neves serão transferidos para agência Iguatemi (0935). Representantes do sindicato fizeram uma manifestação na agência que será fechada e conversaram com os colegas.

O anúncio de fechamento pegou os 28 funcionários de surpresa. "A notícia causou bastante indignação e perplexidade, pois trata-se de uma agência tradicional, com 33 anos de existência, que foi reformada ano passado e sempre foi referência no atendimento de pessoas físicas e jurídicas da região", completa Luciana Dória. O encerramento de agências não é exclusividade do Itaú e nem de Salvador. Uma série de reportagens do CORREIO tem mostrado como os fechamentos de postos bancários têm provocado impacto no interior do estado.

No dia 9 deste mês, o município de Chorrochó conseguiu uma liminar na Justiça para impedir o fechamento da única agência bancária da cidade até que o Bradesco forneça outra opção de atendimento aos clientes. O banco mais próximo fica localizado a 170 quilômetros, no município de Paulo Afonso.

O anúncio de fechamento do banco em Chorrochó segue o modus operandi repetido em Salvador: de uma hora para a outra, a empresa anuncia o fim da agência e que os correntistas serão transferidos. Os fechamentos integram o reforço no atendimento digital dos bancos. "O banco não tem aberto nenhuma negociação para com o fechamento das agências e informa que o processo seguirá em função da reestruturação que vêm ocorrendo nos serviços bancários", explica Luciana.