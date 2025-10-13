Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é condenado a 35 anos de prisão por assassinar advogado com mata-leão e facadas

Caso foi julgado na última sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:52

Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia
Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi condenado a 35 anos, quatro meses e 29 dias de prisão pelo homicídio de um advogado na cidade de Jaguarari, no centro-norte da Bahia. O crime foi cometido em agosto de 2024, após a vítima receber um golpe de mata-leão. O caso ocorreu no distrito de Pilar e foi julgado na última sexta-feira (10).

O réu é Tiago Campos Teles, de 20 anos.. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele estava na companhia de um adolescente quando chegou à casa da vítima, o advogado Gleidson de Jesus Nery, de 40 anos. Segundo o documento, os três estavam tranquilos até que Tiago começou a aplicar o golpe em Gleidson, após este ter recusado as insinuações lascivas e investidas sexuais do agressor.

Gleidson atuava como advogado no interior da Bahia

Gleidson de Jesus Nery por Reprodução
Gleidson de Jesus Nery por Reprodução
Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 3
Gleidson de Jesus Nery por Reprodução

A vítima foi imobilizada por cerca de três minutos, até perder os sinais vitais. O adolescente, que assistia à cena sentado em um sofá, encontrou uma faca e a entregou a Tiago, que golpeou a vítima. Em posse de uma segunda faca, ele também acertou golpes com o objeto na vítima. 

Segundo consta na denúncia, ambos descartara as provas. Tiago foi visto jogando o que parecia ser o celular da vítima no quintal antes de sair pela porta da frente da casa, pulando o portão e seguindo pela calçada lateral. Ao longo do percurso, ele se desfez de outros objetos, possivelmente celulares.

Gleidson atendia em Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e região. Ele atuava no campo preventivo das relações obrigacionais, estruturando negócios, contratos. O advogado trabalhava em um escritório de advocacia situado no Centro de Juazeiro (próximo ao Fórum da cidade).

O homicídio foi julgado como triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 

Tags:

Bahia Violência

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)