INTERIOR DA BAHIA

Homem é condenado a 35 anos de prisão por assassinar advogado com mata-leão e facadas

Caso foi julgado na última sexta-feira (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:52

Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi condenado a 35 anos, quatro meses e 29 dias de prisão pelo homicídio de um advogado na cidade de Jaguarari, no centro-norte da Bahia. O crime foi cometido em agosto de 2024, após a vítima receber um golpe de mata-leão. O caso ocorreu no distrito de Pilar e foi julgado na última sexta-feira (10).

O réu é Tiago Campos Teles, de 20 anos.. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele estava na companhia de um adolescente quando chegou à casa da vítima, o advogado Gleidson de Jesus Nery, de 40 anos. Segundo o documento, os três estavam tranquilos até que Tiago começou a aplicar o golpe em Gleidson, após este ter recusado as insinuações lascivas e investidas sexuais do agressor.

A vítima foi imobilizada por cerca de três minutos, até perder os sinais vitais. O adolescente, que assistia à cena sentado em um sofá, encontrou uma faca e a entregou a Tiago, que golpeou a vítima. Em posse de uma segunda faca, ele também acertou golpes com o objeto na vítima.

Segundo consta na denúncia, ambos descartara as provas. Tiago foi visto jogando o que parecia ser o celular da vítima no quintal antes de sair pela porta da frente da casa, pulando o portão e seguindo pela calçada lateral. Ao longo do percurso, ele se desfez de outros objetos, possivelmente celulares.

Gleidson atendia em Juazeiro (BA), Petrolina (PE) e região. Ele atuava no campo preventivo das relações obrigacionais, estruturando negócios, contratos. O advogado trabalhava em um escritório de advocacia situado no Centro de Juazeiro (próximo ao Fórum da cidade).