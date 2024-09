FERIMENTOS DE FACA

Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia

Gleidson de Jesus Nery era procurado desde sexta-feira (30)

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 15:09

Advogado desaparecido é encontrado morto no interior da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Gleidson de Jesus Nery, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de casa em Jaguarari, no centro norte baiano, no domingo (1°). Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava lesões compatíveis com ferimentos de faca. A arma foi apreendida no local e encaminhada para a perícia.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Juazeiro, onde o jurista atuava, informou que ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (30) e está em contato com autoridades competentes para acompanhar as investigações e esclarecer as circunstâncias da morte.

Policiais militares do 6º Batalhão foram acionados na noite de domingo para averiguar informação sobre um homem, sem sinais vitais, na rua do Mandacaru, no distrito de Pilar. Ao chegarem, os agentes constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia.

A Delegacia Territorial (DT) investiga o caso e busca identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.