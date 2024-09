FALTA UM

Suspeito de matar advogado no interior da Bahia é preso

Outro envolvido no crime ainda está sendo procurado

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 16:50

Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio do advogado Gleidson Nery de Jesus, de 40 anos, foi preso no último sábado (21), no distrito de Carnaíba, em Juazeiro, no norte do estado. Outro envolvido no crime ainda está sendo procurado.

De acordo com a Polícia Civil, homem foi flagrado com uma praticando roubos, na companhia de um adolescente. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro, onde teve o mandado de prisão temporária por homicídio cumprido.

Após prisão do suspeito, a Organização dos Advogados da Bahia (OAB) de Juazeiro, celebrou o desdobramento das investigações e prestou novamente solidariedade aos familiares, amigos e colegas do advogado Gleidson. "A OAB Juazeiro parabeniza a ação efetiva das autoridades policiais que, com competência e dedicação, lograram êxito na captura do suspeito, de iniciais T.C.T., de 20 anos. O acusado será responsabilizado pelos supostos atos cometidos, sendo respondendo pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, conforme informado pela 19ª COORPIN", afirmou a nota.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 31 de agosto, no distrito de Pilar. Gleidson de Jesus Nery foi encontrado morto dentro de casa em Jaguarari, no centro norte baiano, no dia seguinte. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava lesões compatíveis com ferimentos de faca. A arma foi apreendida no local e encaminhada para a perícia.

A OAB de Juazeiro, onde o jurista atuava, informou que ele estava desaparecido desde o dia anterior, no dia 30, e estava em contato com autoridades competentes para acompanhar as investigações e esclarecer as circunstâncias da morte.