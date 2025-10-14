BAHIA

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Lista com cerca de 200 nomes de pessoas foram publicados no Diário Oficial do Município

Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:55

Caso foi registrado em Feira de Santana Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou a prorrogação por mais oito dias do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância instaurada para apurar o vazamento de dados sensíveis de pessoas com HIV/AIDS, fibromialgia e anemia falciforme. Uma lista com nomes de cerca de 200 pessoas foi publicada por engano no Diário Oficial Eletrônico do Município em 20 de setembro deste ano.

De acordo com a gestão municipal, a ampliação do prazo é para "garantir a apuração completa dos fatos com o devido rigor e responsabilidade". A sindicância, ainda segundo a prefeitura, segue em andamento com o objetivo de identificar eventuais falhas administrativas, responsabilidades e adotar as providências cabíveis diante do ocorrido. A prorrogação foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira (14).

Entenda o caso

A Prefeitura de Feira de Santana cometeu um erro e publicou no sábado (20) uma lista com nomes de pacientes com fibromialgia, HIV e anemia falciforme no Diário Oficial do Município. O documento divulga os nomes completos e números dos cartões de mais de 200 pessoas.

A publicação se deu por meio de um anexo de uma portaria que anunciava a suspensão do Passe Livre para os pacientes, por conta de uma determinação judicial. O texto exige a devolução dos cartões, em até cinco dias úteis, mas dá direito aos pacientes de apresentar defesa escrita ou documentos para tentar manter o benefício.

A pasta municipal lamentou o caso e justificou que houve uma falha no sistema, por isso, houve a publicação indevida de dados sensíveis. Uma nova edição será publicada com as devidas correções, garantindo o sigilo das informações pessoais.

O coordenador da 1ª Regional da Defensoria Pública do Estado (DPE) da Bahia João Gabriel Soares de Melo ressalta que a divulgação dos dados fere a Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018) e a Lei nº 14.289/2022, que existem para proteger informações sensíveis.

"Como ocorreu uma vedação legal da divulgação dessas informações, o que aconteceu é um dano moral por si mesmo. Isso significa que as pessoas não precisam provar que houve um outro dano específico. A própria exposição já é considerada dano", explica João Gabriel Soares de Melo. A Defensoria Pública está à disposição para prestar o atendimento jurídico necessário ao resguardo dos direitos violados, através do telefone 129.

Outro caso

O caso de Feira de Santana não é o primeiro em que uma gestão municipal baiana expõe dados sensíveis de moradores. A prefeitura de Itabuna foi condenada a pagar R$ 30 mil para uma mulher após um prontuário médico ser divulgado indevidamente.