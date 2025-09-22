Acesse sua conta
Prefeitura de Feira abre sindicância para apurar vazamento de dados de pacientes com HIV

Ação acontece após gestão publicar no Diário Oficial lista com mais de 200 nomes de pessoas com vírus no município

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:11

Publicada portaria que cria Comissão de Sindicância para apurar vazamento de dados Crédito: Divulgação 

A Prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte baiano, instituiu na manhã desta segunda-feira (22) a criação de uma Comissão de Sindicância para apurar o vazamento de dados que resultou na divulgação indevida de informações pessoais de cidadãos com Fibromialgia, HIV e Anemia Falciforme, no Diário Oficial do Município, no último sábado (20). 

A medida foi determinada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, que designou três servidores para compor a comissão: Luiz Carlos de Carvalho Bahia Neto; Rodrigo Santos Matos; e Juliana Nascimento da Silva.  O grupo terá o prazo de 15 dias, a contar da data da publicação, para encaminhar ao Gabinete do Prefeito um relatório conclusivo sobre o caso.

Em nota, a prefeitura ressaltou que todas as providências necessárias estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e evitar que situações semelhantes se repitam.

Entenda o caso 

A Prefeitura de Feira de Santana cometeu um erro e publicou no sábado (20) uma lista com nomes de pacientes com fibromialgia, HIV e anemia falciforme no Diário Oficial do Município. O documento divulga os nomes completos e números dos cartões de mais de 200 pessoas.

A publicação se deu por meio de um anexo de uma portaria que anunciava a suspensão do Passe Livre para os pacientes, por conta de uma determinação judicial. O texto exige a devolução dos cartões, em até cinco dias úteis, mas dá direito aos pacientes de apresentar defesa escrita ou documentos para tentar manter o benefício.

Confira trecho publicado no Diário Oficial

Portaria publicada no Diário Oficial de Feira de Santana suspende benefício a pacientes por Captura de tela
Portaria publicada no Diário Oficial de Feira de Santana suspende benefício a pacientes por Captura de tela

A defesa deve ser protocolada presencialmente na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbano (Semob), localizada no bairro Mangabeira (Rua Miranda, nº 655, Feira de Santana – BA), no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.

A pasta municipal lamentou o caso e justificou que houve uma falha no sistema, por isso, houve a publicação indevida de dados sensíveis. Uma nova edição será publicada com as devidas correções, garantindo o sigilo das informações pessoais.

Vale ressaltar que a publicação de dados pessoais no Diário Oficial é restrita e deve ser feita com base em bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e na Lei de Acesso à Informação (LAI), como para a execução de políticas públicas ou quando os dados são essenciais para a segurança do Estado.

