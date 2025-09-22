Acesse sua conta
Leilão da PF oferece imóveis em destino turístico na Bahia; veja lances iniciais

Venda será realizada na próxima sexta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 11:56

PF leiloa bens imóveis apreendidos em operação contra fraude ao INSS
PF leiloa bens imóveis apreendidos em operação contra fraude ao INSS Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal promove na próxima sexta-feira (26) um leilão (006/2025) que oferece imóveis em Porto Seguro, município turístico no  extremo sul da Bahia, com lances iniciais de R$ 106 mil até R$ 218 mil O leilão é destinado à alienação de bens apreendidos em investigações de combate às fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os bens foram incluídos no edital após medidas judiciais decorrentes das investigações e estão disponíveis para lances no portal eletrônico (clique aqui para acessar). Veja fotos dos terrenos abaixo: 

Leilão da PF oferece imóveis em destino turístico na Bahia; veja lances iniciais por Divulgação / PF

O leilão é um desdobramento de ações da Operação Saque Fácil, deflagrada em setembro de 2023 pela Delegacia da Polícia Federal em Cascavel/PR, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios previdenciários mediante o uso de documentos falsos, abertura de contas bancárias irregulares e contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros.

O trabalho contou com o apoio da Comissão de Avaliação e Alienação de Ativos da Polícia Federal na Bahia (CPAA/SR/PF/BA), do Grupo de Recuperação de Ativos de Lavagem de Dinheiro (GRAL/DRPJ/SR/PF/BA) e da Delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro (DPF/PSO/BA), que atuaram nas diligências necessárias para a efetivação da inclusão dos bens em edital de leilão.

Na ocasião, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de prisão preventiva, nos estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia.

A Justiça também determinou o sequestro de 12 imóveis pertencentes aos investigados e o bloqueio de valores em contas bancárias até o limite de R$ 10 milhões.

