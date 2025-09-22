Acesse sua conta
Concursos na Bahia têm 509 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 6,697,16

Maior salário é oferecido pela Hemoba, que abriu 199 vagas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:42

Sede da Fundação Hemoba
Sede da Fundação Hemoba, em Salvador Crédito: Divulgação/Sesab

A Bahia tem concursos públicos com 509 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 6.697,16. Os certames são promovidos pela Hemoba, ICMBio e pelas prefeituras de Jaguaquara, Santa Inês e Santanópolis.

O maior salário é oferecido pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que publicou retificação em seu processo seletivo com 199 vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com remuneração que chega a R$ 6.697,16. As inscrições seguem até 9 de setembro.

Veja detalhes das vagas (Hemoba)

Veja detalhes das vagas - Hemoba
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
1 de 8
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução

Já o concurso com maior número de vagas é o da Prefeitura de Santanópolis, que abriu 250 oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 4.436,32. O prazo para inscrições também termina em 9 de setembro.

Veja vagas e salários do concurso de Santanópolis

Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
1 de 7
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução

Além desses, a Prefeitura de Jaguaquara lançou processo seletivo e concurso público com 45 vagas para agentes comunitários de saúde, agentes de trânsito e guardas municipais. As oportunidades exigem ensino médio e oferecem salários de até R$ 3.036,00, com inscrições abertas até 9 de outubro.

Veja as vagas, salários e o cronograma do concurso da prefeitura de Jaguaquara

Vagas do concurso
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
Cronograma do concurso por Reprodução
1 de 6
Vagas do concurso por Reprodução

Na cidade de Santa Inês, o concurso público oferta 13 vagas para cargos de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 2.467,77. As inscrições encerram em 28 de setembro.

Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA)

Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA)
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução
1 de 7
Concurso para prefeitura de Santa Inês (BA) por Reprodução

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu duas vagas temporárias para a cidade de Prado, sendo uma para Agente Temporário Ambiental - Uso Público III e outra para Agente Temporário Ambiental, ambas exigindo ensino fundamental. Os certames têm inscrições até 30 de setembro.

