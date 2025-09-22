Concursos na Bahia têm 509 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 6,697,16

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:42
A Bahia tem concursos públicos com 509 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 6.697,16. Os certames são promovidos pela Hemoba, ICMBio e pelas prefeituras de Jaguaquara, Santa Inês e Santanópolis.
O maior salário é oferecido pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), que publicou retificação em seu processo seletivo com 199 vagas para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior, com remuneração que chega a R$ 6.697,16. As inscrições seguem até 9 de setembro.
Já o concurso com maior número de vagas é o da Prefeitura de Santanópolis, que abriu 250 oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 4.436,32. O prazo para inscrições também termina em 9 de setembro.
Além desses, a Prefeitura de Jaguaquara lançou processo seletivo e concurso público com 45 vagas para agentes comunitários de saúde, agentes de trânsito e guardas municipais. As oportunidades exigem ensino médio e oferecem salários de até R$ 3.036,00, com inscrições abertas até 9 de outubro.
Na cidade de Santa Inês, o concurso público oferta 13 vagas para cargos de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 2.467,77. As inscrições encerram em 28 de setembro.
Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu duas vagas temporárias para a cidade de Prado, sendo uma para Agente Temporário Ambiental - Uso Público III e outra para Agente Temporário Ambiental, ambas exigindo ensino fundamental. Os certames têm inscrições até 30 de setembro.