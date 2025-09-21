Salários de até R$ 32 mil: confira os concursos com as 10 maiores remunerações no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:26
Diversos concursos públicos abertos no Brasil em áreas da segurança, fiscal e legislativa oferecem salários de até R$ 32 mil para cargos de nível médio e superior. Instituições como Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Polícia Civil do Piauí (PC-PI), Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) e Ministérios Públicos estão com inscrições abertas para processos seletivos em todo o país.
Detalhes do concurso da Polícia Civil do Piauí
O maior salário ofertado é de R$ 32.163,30, oferecido pelo concurso da Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO) para o cargo de Especialista Contábil, destinado a candidatos com ensino superior. O certame é organizado pela FCC, mas atualmente o período de inscrições está temporariamente suspenso.
Em segundo lugar está o concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que oferece salários de até R$ 30.187,52 para cargos de nível médio e superior, com inscrições abertas até 13/10/2025.
Há oportunidades em praticamente todas as regiões do país, incluindo concursos de segurança pública como Polícia Civil do Piauí, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Polícia Militar de Minas Gerais, que oferecem salários que chegam a R$ 20.601,38 e vagas para níveis médio e superior.
Sefaz GO – Especialista Contábil
Salário: R$ 32.163,30
Nível: Superior
Banca: FCC
Inscrições abertas: temporariamente suspensas
Aleam – Assembleia Legislativa do Amazonas
Salário: R$ 30.187,52
Nível: Médio e Superior
Banca: FGV
Inscrições abertas: até 13/10/2025
PC PI – Polícia Civil do Piauí
Salário: até R$ 20.601,38
Nível: Médio e Superior
Banca: FGV
Inscrições abertas: 29/09 a 04/11/2025
TCE MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais
Salário: até R$ 19.367,85 (após 1º ano)
Nível: Superior
Banca: Cebraspe
Inscrições abertas: 10/11 a 09/12/2025
MP SP – Analista Técnico-Científico
Salário: R$ 18.705,85 + benefícios
Nível: Superior
Banca: Vunesp
Inscrições abertas: 02/09 a 07/10/2025
Bombeiro DF
Salário: até R$ 15.287,06
Nível: Médio e Superior
Banca: IDECAN
Inscrições abertas: até 13/10/2025
SMS Varginha (MG)
Salário: até R$ 19.639,94
Nível: Médio e Superior
Banca: Avança SP
Inscrições abertas: até 22/09/2025
PM MG – Oficial (2º Tenente)
Salário: R$ 11.547,07
Nível: Superior
Banca: PMMG
Inscrições abertas: 18/11 a 18/12/2025
PMDF – Capelão
Salário: R$ 11.435,59
Nível: Superior
Banca: Idecan
Inscrições abertas: 01 a 30/10/2025
CREA PB
Salário: até R$ 11.382,08
Nível: Médio e Superior
Banca: Instituto Darwin
Inscrições abertas: até 22/09/2025