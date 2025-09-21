Acesse sua conta
Salários de até R$ 32 mil: confira os concursos com as 10 maiores remunerações no Brasil

Há vagas para áreas de segurança, fiscal e legislativa

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 17:26

Salário mínimo para 2026
Salários superam R$ 30 mil  Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

Diversos concursos públicos abertos no Brasil em áreas da segurança, fiscal e legislativa oferecem salários de até R$ 32 mil para cargos de nível médio e superior. Instituições como Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Polícia Civil do Piauí (PC-PI), Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) e Ministérios Públicos estão com inscrições abertas para processos seletivos em todo o país.

Detalhes do concurso da Polícia Civil do Piauí

Detalhes do concurso da Polícia Civil do Piauí por Reprodução

O maior salário ofertado é de R$ 32.163,30, oferecido pelo concurso da Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO) para o cargo de Especialista Contábil, destinado a candidatos com ensino superior. O certame é organizado pela FCC, mas atualmente o período de inscrições está temporariamente suspenso.

Em segundo lugar está o concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que oferece salários de até R$ 30.187,52 para cargos de nível médio e superior, com inscrições abertas até 13/10/2025.

Há oportunidades em praticamente todas as regiões do país, incluindo concursos de segurança pública como Polícia Civil do Piauí, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e Polícia Militar de Minas Gerais, que oferecem salários que chegam a R$ 20.601,38 e vagas para níveis médio e superior.

Concursos com os maiores salários no Brasil:

Sefaz GO – Especialista Contábil

Salário: R$ 32.163,30

Nível: Superior

Banca: FCC

Inscrições abertas: temporariamente suspensas

Aleam – Assembleia Legislativa do Amazonas

Salário: R$ 30.187,52

Nível: Médio e Superior

Banca: FGV

Inscrições abertas: até 13/10/2025

PC PI – Polícia Civil do Piauí

Salário: até R$ 20.601,38

Nível: Médio e Superior

Banca: FGV

Inscrições abertas: 29/09 a 04/11/2025

TCE MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

Salário: até R$ 19.367,85 (após 1º ano)

Nível: Superior

Banca: Cebraspe

Inscrições abertas: 10/11 a 09/12/2025

MP SP – Analista Técnico-Científico

Salário: R$ 18.705,85 + benefícios

Nível: Superior

Banca: Vunesp

Inscrições abertas: 02/09 a 07/10/2025

Bombeiro DF

Salário: até R$ 15.287,06

Nível: Médio e Superior

Banca: IDECAN

Inscrições abertas: até 13/10/2025

SMS Varginha (MG)

Salário: até R$ 19.639,94

Nível: Médio e Superior

Banca: Avança SP

Inscrições abertas: até 22/09/2025

PM MG – Oficial (2º Tenente)

Salário: R$ 11.547,07

Nível: Superior

Banca: PMMG

Inscrições abertas: 18/11 a 18/12/2025

PMDF – Capelão

Salário: R$ 11.435,59

Nível: Superior

Banca: Idecan

Inscrições abertas: 01 a 30/10/2025

CREA PB

Salário: até R$ 11.382,08

Nível: Médio e Superior

Banca: Instituto Darwin

Inscrições abertas: até 22/09/2025

