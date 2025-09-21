FOI VOCÊ?

Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (20)

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:19

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), acertou a quina da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite de sábado (20), e faturou R$49.174,73. O sortudo realizou a aposta na Loteria Trevo da Sorte, no Centro, e fez um jogo individual.

Os números sorteados foram: 06, 19, 38, 41, 46 e 57.

Ninguém acertou todas as dezenas do concurso 2917. Ao todo, 48 apostas acertaram a quina e mais de três mil, a quadra. O prêmio para quem acertou quatro dos seis números do sorteio foi de R$ 1.125,79.

O próximo sorteio será na terça-feira (23), com valor estimado em R$ 48 milhões.