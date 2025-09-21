Acesse sua conta
Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador

Opções vão de pizzas até petiscos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:00

Pizza
Pizza Crédito: Divulgação

Seja de pizza, carnes ou petiscos, os rodízios continuam sendo uma das opções favoritas dos soteropolitanos para reunir amigos e família. A boa notícia é que, em Salvador, ainda é possível aproveitar diferentes rodízios por preços que cabem no bolso - todos até R$ 65 por pessoa durante a semana. Confira abaixo: 

Rodízios em Salvador

Rodízio do Oliva por Captura de tela
Rodízio do Oliva por Captura de tela
Rodízio da Cantina Volpi por Captura de tela
Rodízio da Cantina Volpi por Captura de tela
Rodízio da Cantina Volpi por Captura de tela
Rodízio da Cantina Volpi por Captura de tela
Rodízio da Cantina Donatella – Vila Laura por Captura de tela
Rodízio da Cantina Donatella – Vila Laura por Captura de tela
Rodízio do Boteco do Caranguejo – Dique, Imbuí e Patamares por Captura de tela
Rodízio da Cantina Bergamaschi Montanari por Captura de tela
Rodízio do Patroni por Captura de tela
Rodízio da Cantina Donatella – Vila Laura por Captura de tela
1 de 12
Rodízio do Oliva por Captura de tela

1. Oliva Gourmet

Presente nos principais shoppings da cidade, o Oliva oferece rodízio a R$ 64,90 de segunda a quinta-feira. Já de sexta a domingo e em datas comemorativas, o valor passa para R$ 74,90.

2. Cantina Volpi – Pituba, Paseo, Ondina e Paralela

O rodízio custa R$ 59,90 de segunda a quinta-feira e R$ 64,90 em feriados de terça a quinta. Importante: a casa não oferece rodízio nas sextas, sábados e domingos. Crianças de até 4 anos não pagam, e de 5 a 7 anos pagam metade.

Na unidade do Salvador Shopping, o rodízio de pizzas e massas sai a R$ 59,90 de domingo a quarta-feira e R$ 69,90 de quinta a sábado.

3. Cantina Donatella – Vila Laura

Com pizzas, massas, grelhados e fritas, o rodízio funciona de terça a quinta-feira, a R$ 49,90 por pessoa. A entrada é permitida até as 21h.

4. Boteco do Caranguejo – Dique, Imbuí e Patamares

Conhecido pelo cardápio variado de petiscos e pizzas, o rodízio custa R$ 49,90 de terça a quinta e aos domingos, e R$ 54,90 às sextas e sábados. Crianças de até 5 anos não pagam; de 6 a 10 anos pagam meia.

5. Pastelburg – Roma

Localizado na Avenida Caminho de Areia, o rodízio da casa sai por R$ 62,90 de segunda a quinta-feira e R$ 68,90 de sexta a domingo e feriados.

6. Patroni – Pituba

Na Rua das Hortênsias, a Patroni oferece rodízio a R$ 59,90 de segunda a quinta-feira e R$ 69,90 de sexta a domingo.

7. Laço Gaúcho - Itapuã

O restaurante oferece um dos rodízios mais completos de Salvador. Durante o jantar de segunda a quinta-feira, o rodízio de carnes, buffet e pizzas sai por apenas R$ 59,90. Já de sexta a domingo e nos feriados, o valor passa para R$ 64,90.

No almoço, de segunda a sexta (exceto feriados), o rodízio de carnes custa R$ 69,90, enquanto aos sábados, domingos e feriados o rodízio de carnes com buffet livre sai por R$ 74,90. Para as crianças de 4 a 9 anos, o rodízio infantil fica em R$ 39,90. 

EXTRA - Cantina Bergamaschi Montanari, em Villas

Na Cantina Bergamaschi Montanari, em Villas, o rodízio completo de carnes com buffet livre está em promoção durante setembro por R$ 59,90. O almoço funciona das 11h às 17h, e o jantar das 18h às 23h30, incluindo pizzas no período da noite.

