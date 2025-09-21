CUSTO-BENEFÍCIO

Coma à vontade! Conheça 7 rodízios por até R$ 65 em Salvador

Opções vão de pizzas até petiscos

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:00

Pizza Crédito: Divulgação

Seja de pizza, carnes ou petiscos, os rodízios continuam sendo uma das opções favoritas dos soteropolitanos para reunir amigos e família. A boa notícia é que, em Salvador, ainda é possível aproveitar diferentes rodízios por preços que cabem no bolso - todos até R$ 65 por pessoa durante a semana. Confira abaixo:

1. Oliva Gourmet

Presente nos principais shoppings da cidade, o Oliva oferece rodízio a R$ 64,90 de segunda a quinta-feira. Já de sexta a domingo e em datas comemorativas, o valor passa para R$ 74,90.

2. Cantina Volpi – Pituba, Paseo, Ondina e Paralela

O rodízio custa R$ 59,90 de segunda a quinta-feira e R$ 64,90 em feriados de terça a quinta. Importante: a casa não oferece rodízio nas sextas, sábados e domingos. Crianças de até 4 anos não pagam, e de 5 a 7 anos pagam metade.

Na unidade do Salvador Shopping, o rodízio de pizzas e massas sai a R$ 59,90 de domingo a quarta-feira e R$ 69,90 de quinta a sábado.

3. Cantina Donatella – Vila Laura

Com pizzas, massas, grelhados e fritas, o rodízio funciona de terça a quinta-feira, a R$ 49,90 por pessoa. A entrada é permitida até as 21h.

4. Boteco do Caranguejo – Dique, Imbuí e Patamares

Conhecido pelo cardápio variado de petiscos e pizzas, o rodízio custa R$ 49,90 de terça a quinta e aos domingos, e R$ 54,90 às sextas e sábados. Crianças de até 5 anos não pagam; de 6 a 10 anos pagam meia.

5. Pastelburg – Roma

Localizado na Avenida Caminho de Areia, o rodízio da casa sai por R$ 62,90 de segunda a quinta-feira e R$ 68,90 de sexta a domingo e feriados.

6. Patroni – Pituba

Na Rua das Hortênsias, a Patroni oferece rodízio a R$ 59,90 de segunda a quinta-feira e R$ 69,90 de sexta a domingo.

7. Laço Gaúcho - Itapuã

O restaurante oferece um dos rodízios mais completos de Salvador. Durante o jantar de segunda a quinta-feira, o rodízio de carnes, buffet e pizzas sai por apenas R$ 59,90. Já de sexta a domingo e nos feriados, o valor passa para R$ 64,90.

No almoço, de segunda a sexta (exceto feriados), o rodízio de carnes custa R$ 69,90, enquanto aos sábados, domingos e feriados o rodízio de carnes com buffet livre sai por R$ 74,90. Para as crianças de 4 a 9 anos, o rodízio infantil fica em R$ 39,90.

EXTRA - Cantina Bergamaschi Montanari, em Villas

Na Cantina Bergamaschi Montanari, em Villas, o rodízio completo de carnes com buffet livre está em promoção durante setembro por R$ 59,90. O almoço funciona das 11h às 17h, e o jantar das 18h às 23h30, incluindo pizzas no período da noite.