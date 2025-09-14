POR CONTA DA CASA

De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

Estabelecimentos oferecem combos ou sobremesas especiais

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00

Aniversário pode ser comemorado com brindes especiais em Salvador Crédito: Shutterstock

Comemorar o aniversário requer bolo, velinha e, claro, presentes. Há quem prefira algo mais intimista, mas também tem aniversariantes que escolhem um lugar especial para celebrar com amigos e família. E o que melhor do que sair para comer e ainda ganhar um brinde por estar aniversariando?

Em Salvador, algumas casas oferecem cortesias que vão de sobremesas gratuitas a pratos completos. A prática, que já é tradição em redes como o Outback, também aparece em restaurantes locais, como o Cien Fuegos. Confira abaixo cinco opções para celebrar com vantagens:

Outback Steakhouse

? Shopping da Bahia, Shopping Barra e Salvador Shopping

? O aniversariante ganha uma sobremesa gratuita (Chocolate Thunder ou outra disponível no cardápio) ao apresentar documento no dia do aniversário.

? Não é necessário ter grupo grande. Basta informar ao garçom.

Cien Fuegos

? Rio Vermelho e Pituba

? Para aniversariantes com +10 pessoas:

Entrada VIP para todos

1 balde de cerveja

Bolo de shot com 4 shots

1 entrada na área do show

? Com +20 convidados, o aniversariante leva:

8 shots

2 entradas no show

1 balde de cerveja ou 4 Ice Leev

33 Steakhouse

? Salvador Shopping

? Aniversariante com mais de 10 convidados pagantes que escolham o Menu 3 Etapas (entrada + prato principal + sobremesa) não paga.

? Com 2 a 9 convidados, ganha 1 drink Gin Fizz ou opção sem álcool.

? Menu 3 Etapas: valores sob consulta no cardápio.

Puxadinho Restaurante

? Pituba

? Aniversariante recebe mini bolinho para o ritual de parabéns.

? Bolo próprio é permitido e bem-vindo.

? Mesa reservada para até 16 pessoas e Sala VIP exclusiva.

? Consumo feito com cartões individuais; demais pedidos são pagos normalmente.

Bacio di Latte

? Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Barra

? Apresentando documento no dia do aniversário, o cliente ganha uma bola de gelato gratuita (entre os sabores disponíveis).

? A promoção é válida somente no dia do aniversário.