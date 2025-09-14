De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00
Comemorar o aniversário requer bolo, velinha e, claro, presentes. Há quem prefira algo mais intimista, mas também tem aniversariantes que escolhem um lugar especial para celebrar com amigos e família. E o que melhor do que sair para comer e ainda ganhar um brinde por estar aniversariando?
Em Salvador, algumas casas oferecem cortesias que vão de sobremesas gratuitas a pratos completos. A prática, que já é tradição em redes como o Outback, também aparece em restaurantes locais, como o Cien Fuegos. Confira abaixo cinco opções para celebrar com vantagens:
? Shopping da Bahia, Shopping Barra e Salvador Shopping
? O aniversariante ganha uma sobremesa gratuita (Chocolate Thunder ou outra disponível no cardápio) ao apresentar documento no dia do aniversário.
? Não é necessário ter grupo grande. Basta informar ao garçom.
? Rio Vermelho e Pituba
? Para aniversariantes com +10 pessoas:
Entrada VIP para todos
1 balde de cerveja
Bolo de shot com 4 shots
1 entrada na área do show
? Com +20 convidados, o aniversariante leva:
8 shots
2 entradas no show
1 balde de cerveja ou 4 Ice Leev
? Salvador Shopping
? Aniversariante com mais de 10 convidados pagantes que escolham o Menu 3 Etapas (entrada + prato principal + sobremesa) não paga.
? Com 2 a 9 convidados, ganha 1 drink Gin Fizz ou opção sem álcool.
? Menu 3 Etapas: valores sob consulta no cardápio.
? Pituba
? Aniversariante recebe mini bolinho para o ritual de parabéns.
? Bolo próprio é permitido e bem-vindo.
? Mesa reservada para até 16 pessoas e Sala VIP exclusiva.
? Consumo feito com cartões individuais; demais pedidos são pagos normalmente.
? Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Barra
? Apresentando documento no dia do aniversário, o cliente ganha uma bola de gelato gratuita (entre os sabores disponíveis).
? A promoção é válida somente no dia do aniversário.
? Não é necessário consumir mais nada.