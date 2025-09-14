Acesse sua conta
De graça! Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

Estabelecimentos oferecem combos ou sobremesas especiais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00

Aniversário
Aniversário pode ser comemorado com brindes especiais em Salvador Crédito: Shutterstock

Comemorar o aniversário requer bolo, velinha e, claro, presentes. Há quem prefira algo mais intimista, mas também tem aniversariantes que escolhem um lugar especial para celebrar com amigos e família. E o que melhor do que sair para comer e ainda ganhar um brinde por estar aniversariando?

Em Salvador, algumas casas oferecem cortesias que vão de sobremesas gratuitas a pratos completos. A prática, que já é tradição em redes como o Outback, também aparece em restaurantes locais, como o Cien Fuegos. Confira abaixo cinco opções para celebrar com vantagens:

Confira cinco restaurantes em Salvador que oferecem brindes para aniversariantes

Outback  por Shutterstock
Restaurante Cien Fuegos Mexicano PITUBA por Reprodução/Instagram
Bacio di Latte por Divulgação
33 Steakhouse por Reprodução
Puxadinho por Reprodução
1 de 5
Outback  por Shutterstock

Outback Steakhouse

? Shopping da Bahia, Shopping Barra e Salvador Shopping 

? O aniversariante ganha uma sobremesa gratuita (Chocolate Thunder ou outra disponível no cardápio) ao apresentar documento no dia do aniversário.

? Não é necessário ter grupo grande. Basta informar ao garçom.

Cien Fuegos

? Rio Vermelho e Pituba 

? Para aniversariantes com +10 pessoas:

Entrada VIP para todos

1 balde de cerveja

Bolo de shot com 4 shots

1 entrada na área do show

? Com +20 convidados, o aniversariante leva:

8 shots

2 entradas no show

1 balde de cerveja ou 4 Ice Leev

 33 Steakhouse

? Salvador Shopping

? Aniversariante com mais de 10 convidados pagantes que escolham o Menu 3 Etapas (entrada + prato principal + sobremesa) não paga.

? Com 2 a 9 convidados, ganha 1 drink Gin Fizz ou opção sem álcool.

? Menu 3 Etapas: valores sob consulta no cardápio.

Puxadinho Restaurante

? Pituba

? Aniversariante recebe mini bolinho para o ritual de parabéns.

? Bolo próprio é permitido e bem-vindo.

? Mesa reservada para até 16 pessoas e Sala VIP exclusiva.

? Consumo feito com cartões individuais; demais pedidos são pagos normalmente.

 Bacio di Latte

? Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Barra 

? Apresentando documento no dia do aniversário, o cliente ganha uma bola de gelato gratuita (entre os sabores disponíveis).

? A promoção é válida somente no dia do aniversário.

? Não é necessário consumir mais nada.

