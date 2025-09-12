EMPREGO

Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Maior remuneração é ofertada pela Sefaz GO

Esther Morais

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:53

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos no Brasil oferecem milhares de vagas com salários que chegam a R$ 32.163,30. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior em áreas como polícia, fiscal, saúde, tribunais, câmaras legislativas, conselhos profissionais e empresas públicas.

O maior salário em disputa é ofertado pela Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO), que paga até R$ 32,1 mil. O edital prevê 200 vagas imediatas e 100 de cadastro reserva, com inscrições e provas temporariamente suspensas.

Já o concurso com maior número de vagas abertas no momento é da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem (MG). São 598 vagas imediatas + cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições ficam abertas de 07/10 a 06/11, e a prova será aplicada em 14 de dezembro.

Na Bahia, o Ministério Público segue com as inscrições abertas para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

Ranking: 10 concursos com maiores salários no Brasil

1. Concurso Sefaz GO

Banca: FCC

Período de inscrições: suspenso

Data da prova: suspenso

Vagas: 200 + 100 CR

Salário: R$ 32.163,30

2. Concurso ALEAM (AM)

Banca: FGV

Período de inscrições: 10/09 a 13/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 100 + 263 CR

Salário: R$ 30.187,52

3. Concurso GHC (Grupo Hospitalar Conceição – RS)

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 18/09

Data da prova: 12/10

Vagas: CR

Salário: R$ 28.903,60

4. Concurso Varginha Saúde (MG)

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 22/09

Data da prova: 19 e 26/10

Vagas: 302 + CR

Salário: R$ 19.639,94

5. Concurso CGE SP

Banca: FGV

Período de inscrições: 15/09 a 16/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 200

Salário: R$ 17.850,00

6. Concurso SMS São José (SC)

Banca: IDCAP

Período de inscrições: suspenso

Data da prova: suspensa

Vagas: 20 + CR

Salário: R$ 16.661,12

7. Concurso Carapicuíba Saúde (SP)

Banca: RBO

Período de inscrições: até 10/10

Data da prova: 23/11

Vagas: CR

Salário: R$ 16.835,94

8. PSS Fundação ABC (SP)

Banca: Instituto Quadrix

Período de inscrições: até 13/10 (edital I) / até 20/10 (edital II)

Data da prova: 23/11 e 30/11

Vagas: 46 + 473 CR

Salário: R$ 15.648,49

9. Concurso Bombeiro DF

Banca: IDECAN

Período de inscrições: 17/09 a 13/10

Data da prova: 29 e 30/11 e 06 e 07/12

Vagas: 356

Salário: R$ 15.287,06

10. Concurso MP SP – Analista Técnico-Científico

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 02/09 a 07/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 13 + CR