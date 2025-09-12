Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:53
Diversos concursos públicos no Brasil oferecem milhares de vagas com salários que chegam a R$ 32.163,30. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior em áreas como polícia, fiscal, saúde, tribunais, câmaras legislativas, conselhos profissionais e empresas públicas.
O maior salário em disputa é ofertado pela Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO), que paga até R$ 32,1 mil. O edital prevê 200 vagas imediatas e 100 de cadastro reserva, com inscrições e provas temporariamente suspensas.
Já o concurso com maior número de vagas abertas no momento é da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem (MG). São 598 vagas imediatas + cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições ficam abertas de 07/10 a 06/11, e a prova será aplicada em 14 de dezembro.
Na Bahia, o Ministério Público segue com as inscrições abertas para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.
1. Concurso Sefaz GO
Banca: FCC
Período de inscrições: suspenso
Data da prova: suspenso
Vagas: 200 + 100 CR
Salário: R$ 32.163,30
2. Concurso ALEAM (AM)
Banca: FGV
Período de inscrições: 10/09 a 13/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 100 + 263 CR
Salário: R$ 30.187,52
3. Concurso GHC (Grupo Hospitalar Conceição – RS)
Banca: Fundatec
Período de inscrições: até 18/09
Data da prova: 12/10
Vagas: CR
Salário: R$ 28.903,60
4. Concurso Varginha Saúde (MG)
Banca: Avança SP
Período de inscrições: até 22/09
Data da prova: 19 e 26/10
Vagas: 302 + CR
Salário: R$ 19.639,94
5. Concurso CGE SP
Banca: FGV
Período de inscrições: 15/09 a 16/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 200
Salário: R$ 17.850,00
6. Concurso SMS São José (SC)
Banca: IDCAP
Período de inscrições: suspenso
Data da prova: suspensa
Vagas: 20 + CR
Salário: R$ 16.661,12
7. Concurso Carapicuíba Saúde (SP)
Banca: RBO
Período de inscrições: até 10/10
Data da prova: 23/11
Vagas: CR
Salário: R$ 16.835,94
8. PSS Fundação ABC (SP)
Banca: Instituto Quadrix
Período de inscrições: até 13/10 (edital I) / até 20/10 (edital II)
Data da prova: 23/11 e 30/11
Vagas: 46 + 473 CR
Salário: R$ 15.648,49
9. Concurso Bombeiro DF
Banca: IDECAN
Período de inscrições: 17/09 a 13/10
Data da prova: 29 e 30/11 e 06 e 07/12
Vagas: 356
Salário: R$ 15.287,06
10. Concurso MP SP – Analista Técnico-Científico
Banca: Vunesp
Período de inscrições: 02/09 a 07/10
Data da prova: 14/12
Vagas: 13 + CR
Salário: R$ 18.705,85 + benefícios