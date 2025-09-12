Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos públicos têm mais de 10 mil vagas com salários de até R$ 32 mil

Maior remuneração é ofertada pela Sefaz GO

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:53

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos no Brasil oferecem milhares de vagas com salários que chegam a R$ 32.163,30. As oportunidades contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior em áreas como polícia, fiscal, saúde, tribunais, câmaras legislativas, conselhos profissionais e empresas públicas.

O maior salário em disputa é ofertado pela Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz GO), que paga até R$ 32,1 mil. O edital prevê 200 vagas imediatas e 100 de cadastro reserva, com inscrições e provas temporariamente suspensas.

Já o concurso com maior número de vagas abertas no momento é da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem (MG). São 598 vagas imediatas + cadastro reserva, com salários que variam de R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55. As inscrições ficam abertas de 07/10 a 06/11, e a prova será aplicada em 14 de dezembro.

Na Bahia, o Ministério Público segue com as inscrições abertas para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso

Veja mais detalhes sobre a vaga por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
1 de 6
Veja mais detalhes sobre a vaga por Reprodução

Leia mais

Imagem - Aposta de Salvador fatura R$ 63 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta de Salvador fatura R$ 63 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)

Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)

Ranking: 10 concursos com maiores salários no Brasil

1. Concurso Sefaz GO

Banca: FCC

Período de inscrições: suspenso

Data da prova: suspenso

Vagas: 200 + 100 CR

Salário: R$ 32.163,30

2. Concurso ALEAM (AM)

Banca: FGV

Período de inscrições: 10/09 a 13/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 100 + 263 CR

Salário: R$ 30.187,52

3. Concurso GHC (Grupo Hospitalar Conceição – RS)

Banca: Fundatec

Período de inscrições: até 18/09

Data da prova: 12/10

Vagas: CR

Salário: R$ 28.903,60

4. Concurso Varginha Saúde (MG)

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 22/09

Data da prova: 19 e 26/10

Vagas: 302 + CR

Salário: R$ 19.639,94

5. Concurso CGE SP

Banca: FGV

Período de inscrições: 15/09 a 16/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 200

Salário: R$ 17.850,00

6. Concurso SMS São José (SC)

Banca: IDCAP

Período de inscrições: suspenso

Data da prova: suspensa

Vagas: 20 + CR

Salário: R$ 16.661,12

7. Concurso Carapicuíba Saúde (SP)

Banca: RBO

Período de inscrições: até 10/10

Data da prova: 23/11

Vagas: CR

Salário: R$ 16.835,94

8. PSS Fundação ABC (SP)

Banca: Instituto Quadrix

Período de inscrições: até 13/10 (edital I) / até 20/10 (edital II)

Data da prova: 23/11 e 30/11

Vagas: 46 + 473 CR

Salário: R$ 15.648,49

9. Concurso Bombeiro DF

Banca: IDECAN

Período de inscrições: 17/09 a 13/10

Data da prova: 29 e 30/11 e 06 e 07/12

Vagas: 356

Salário: R$ 15.287,06

10. Concurso MP SP – Analista Técnico-Científico

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 02/09 a 07/10

Data da prova: 14/12

Vagas: 13 + CR

Salário: R$ 18.705,85 + benefícios

Mais recentes

Imagem - Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil
Imagem - Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)

Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)
Imagem - 5 dicas práticas para sair do vermelho até dezembro

5 dicas práticas para sair do vermelho até dezembro

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil
02

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
03

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista