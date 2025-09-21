OPORTUNIDADES

Emprego: Salvador tem 522 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta segunda-feira (22)

Há cargos para nível fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:08

Salvador lidera geração de empregos no Nordeste no primeiro semestre de 2025 e é 4º lugar no Brasil, aponta Caged

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 522 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3 mil em Salvador para esta segunda-feira (22).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Vagas anunciadas pelo Simm 1 de 5

Confira as vagas abertas:

Auxiliar de Limpeza Pesada Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Maqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Técnico de segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$2.200,00 + benefícios

1 vaga

Técnico em manutenção

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de eletricista

Salário: R$2.046,12 + benefícios

1 vaga

Atendente de Farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.581,00 + benefícios

10 vagas

Cozinheiro geral

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Professor de séries iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Balcão

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga, desejável experiência com embalagens e descartáveis, atendimento ao público e atendimento telefônico

Salário: R$1.801,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor Interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, faixa etária entre 18 e 22 anos (conforme Lei do Aprendizado)

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de Logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Técnico em refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso técnico na área

Salário: R$2.273,22 + benefícios

1 vaga

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de Lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: R$1.713,44 + benefícios

1 vaga

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de Obras

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

100 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Auxiliar de Microcrédito (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio incompleto (1º ou 2º ano à noite), sem experiência, conhecimento em informática, faixa etária entre 18 e 22 anos (Lei do Aprendizado)

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Embalador de Mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Assistente de Licitação

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Sondador de Solo (Geotecnia - TERRA)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade

Salário: R$2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Compras

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, experiência com Excel e pacote Office

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente Administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$2.018,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar Administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização

Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$1.579,20 + benefícios

1 vaga

Analista Contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, 6 meses de experiência

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, CNH A e B

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Lavanderia Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de roupa escala industrial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Mecânico de manutenção de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendizado)

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas

Salário: R$1.518,00 + benefícios