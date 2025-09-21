Emprego: Salvador tem 522 vagas com salários de até R$ 3 mil para esta segunda-feira (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:08
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 522 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 3 mil em Salvador para esta segunda-feira (22).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Vagas anunciadas pelo Simm
Auxiliar de Limpeza Pesada Hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Maqueiro
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Técnico de segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$2.200,00 + benefícios
1 vaga
Técnico em manutenção
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de eletricista
Salário: R$2.046,12 + benefícios
1 vaga
Atendente de Farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas
Cozinheiro geral
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Professor de séries iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Delicatessen (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Balcão
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível ter disponibilidade para fazer carga e descarga, desejável experiência com embalagens e descartáveis, atendimento ao público e atendimento telefônico
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor Interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, faixa etária entre 18 e 22 anos (conforme Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de Logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Técnico em refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso técnico na área
Salário: R$2.273,22 + benefícios
1 vaga
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de Lanchonete
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: R$1.713,44 + benefícios
1 vaga
Estoquista
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de Obras
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento ao cliente, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, negociação, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
100 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador/notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Auxiliar de Microcrédito (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio incompleto (1º ou 2º ano à noite), sem experiência, conhecimento em informática, faixa etária entre 18 e 22 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Embalador de Mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Assistente de Licitação
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Sondador de Solo (Geotecnia - TERRA)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade
Salário: R$2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Compras
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, experiência com Excel e pacote Office
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente Administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$2.018,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar Administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização
Zona: Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$1.579,20 + benefícios
1 vaga
Analista Contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, 6 meses de experiência
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Manutenção de Máquinas Industriais
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, CNH A e B
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Lavanderia Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de roupa escala industrial
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Mecânico de manutenção de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária entre 18 e 21 anos (Lei do Aprendizado)
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de Hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Assistente Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga