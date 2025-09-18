Arsesp abre 105 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 12 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00
A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) publicou edital de concurso público oferecendo 105 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.
Os salários variam de R$ 3.944,00 a R$ 12.070,00, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica e odontológica. A organização é da Fundação Vunesp.
As inscrições estarão abertas entre 25 de setembro e 27 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Vunesp. As taxas de participação são de R$ 55,00, R$ 90,00 e R$ 110,00, a depender do cargo. Há possibilidade de solicitar redução ou isenção conforme previsto em lei estadual.
Concurso da Arsesp
O concurso oferece vagas para:
Agente de Suporte à Regulação (nível médio) – salário de R$ 3.944,00.
Analista de Suporte à Regulação (nível superior) – salário de R$ 10.366,00.
Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos em diversas áreas (Econômico-financeira, Energia Elétrica, Gás Canalizado, Parcerias e Saneamento Básico) – salário de R$ 12.070,00.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os aprovados serão lotados principalmente em São Paulo, com possibilidade de deslocamentos pelo estado.
O concurso terá três fases, dependendo do cargo: prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos (eliminatória e classificatória), prova dissertativa (redação para nível médio; estudo de caso e questão dissertativa para nível superior) e avaliação de títulos e experiência profissional (somente para os cargos de especialista).
A prova objetiva está prevista para o dia 21 de dezembro de 2025.
Além da remuneração, os aprovados terão acesso a vale-refeição de R$ 64,08 por dia, vale-alimentação de R$ 1.475,57 por mês. assistência médica e odontológica e seguro de vida.