Arsesp abre 105 vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 12 mil

Inscrições abrem em 25 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) publicou edital de concurso público oferecendo 105 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior.

Os salários variam de R$ 3.944,00 a R$ 12.070,00, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica e odontológica. A organização é da Fundação Vunesp.

As inscrições estarão abertas entre 25 de setembro e 27 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Vunesp. As taxas de participação são de R$ 55,00, R$ 90,00 e R$ 110,00, a depender do cargo. Há possibilidade de solicitar redução ou isenção conforme previsto em lei estadual.

Concurso da Arsesp

Concurso da Arsesp por Captura de tela

O concurso oferece vagas para:

Agente de Suporte à Regulação (nível médio) – salário de R$ 3.944,00.

Analista de Suporte à Regulação (nível superior) – salário de R$ 10.366,00.

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos em diversas áreas (Econômico-financeira, Energia Elétrica, Gás Canalizado, Parcerias e Saneamento Básico) – salário de R$ 12.070,00.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os aprovados serão lotados principalmente em São Paulo, com possibilidade de deslocamentos pelo estado.

O concurso terá três fases, dependendo do cargo: prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos (eliminatória e classificatória), prova dissertativa (redação para nível médio; estudo de caso e questão dissertativa para nível superior) e avaliação de títulos e experiência profissional (somente para os cargos de especialista).

A prova objetiva está prevista para o dia 21 de dezembro de 2025.

Além da remuneração, os aprovados terão acesso a vale-refeição de R$ 64,08 por dia, vale-alimentação de R$ 1.475,57 por mês. assistência médica e odontológica e seguro de vida.

