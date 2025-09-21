Acesse sua conta
Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Maior remuneração é ofertada pela Sefaz GO, com 200 vagas imediatas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:48

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concursos têm mais de 5 mil vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil Crédito: Shutterstock

Os concursos públicos no Brasil oferecem atualmente mais de 5.200 vagas para candidatos de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 32.163,30. Instituições como a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a Polícia Civil do Piauí (PC-PI) e o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) estão com inscrições abertas, oferecendo oportunidades para diferentes áreas e carreiras.

A maior remuneração é ofertada pela Sefaz GO, com 200 vagas imediatas e 100 em cadastro reserva, oferecendo salários de até R$ 32.163,30 para especialistas contábeis e fiscais, no entanto, as inscrições estão temporariamente suspensas. 

concurso com maior número de vagas é o da Polícia Militar de São Paulo (PM SP), que abriu 2.200 vagas para soldado, com salário inicial de R$ 5.055,53. Este edital é uma das maiores oportunidades para candidatos de nível médio interessados na carreira militar.

Concurso PM-SP

Detalhes do edital da PM-SP
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela
1 de 5
Detalhes do edital da PM-SP por Captura de tela

Na Bahia, a Guarda Civil Municipal de Jaguaquara está com 31 vagas abertas, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 1.829,56, com inscrições abertas até 9 de outubro.

Ranking dos 10 concursos com os maiores salários

Sefaz GO – Especialista Contábil

Salário: R$ 32.163,30

Banca: FCC

Inscrições abertas: temporariamente suspensas

ALEAM – Assembleia Legislativa do Amazonas

Salário: R$ 30.187,52

Banca: FGV

Inscrições abertas: até 13/10/2025

PC PI – Polícia Civil do Piauí

Salário: até R$ 20.601,38

Banca: FGV

Inscrições abertas: 29/09 a 04/11/2025

TCE MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais

Salário: até R$ 19.367,85 (após 1º ano)

Banca: Cebraspe

Inscrições abertas: 10/11 a 09/12/2025

MP SP – Analista Técnico-Científico

Salário: R$ 18.705,85 + benefícios

Banca: Vunesp

Inscrições abertas: 02/09 a 07/10/2025

Bombeiro DF

Salário: R$ 15.287,06

Banca: IDECAN

Inscrições abertas: até 13/10/2025

SMS Varginha (MG)

Salário: R$ 19.639,94

Banca: Avança SP

Inscrições abertas: até 22/09/2025

PM MG – Oficial (2º Tenente)

Salário: R$ 11.547,07

Banca: PMMG

Inscrições abertas: 18/11 a 18/12/2025

PMDF – Capelão

Salário: R$ 11.435,59

Banca: Idecan

Inscrições abertas: 01 a 30/10/2025

CREA PB

Salário: até R$ 11.382,08

Banca: Instituto Darwin

Inscrições abertas: até 22/09/2025

