Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Esther Morais
Publicado em 21 de setembro de 2025 às 16:48
Os concursos públicos no Brasil oferecem atualmente mais de 5.200 vagas para candidatos de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 32.163,30. Instituições como a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a Polícia Civil do Piauí (PC-PI) e o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG) estão com inscrições abertas, oferecendo oportunidades para diferentes áreas e carreiras.
A maior remuneração é ofertada pela Sefaz GO, com 200 vagas imediatas e 100 em cadastro reserva, oferecendo salários de até R$ 32.163,30 para especialistas contábeis e fiscais, no entanto, as inscrições estão temporariamente suspensas.
O concurso com maior número de vagas é o da Polícia Militar de São Paulo (PM SP), que abriu 2.200 vagas para soldado, com salário inicial de R$ 5.055,53. Este edital é uma das maiores oportunidades para candidatos de nível médio interessados na carreira militar.
Concurso PM-SP
Na Bahia, a Guarda Civil Municipal de Jaguaquara está com 31 vagas abertas, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 1.829,56, com inscrições abertas até 9 de outubro.
Sefaz GO – Especialista Contábil
Salário: R$ 32.163,30
Banca: FCC
Inscrições abertas: temporariamente suspensas
ALEAM – Assembleia Legislativa do Amazonas
Salário: R$ 30.187,52
Banca: FGV
Inscrições abertas: até 13/10/2025
PC PI – Polícia Civil do Piauí
Salário: até R$ 20.601,38
Banca: FGV
Inscrições abertas: 29/09 a 04/11/2025
TCE MG – Tribunal de Contas de Minas Gerais
Salário: até R$ 19.367,85 (após 1º ano)
Banca: Cebraspe
Inscrições abertas: 10/11 a 09/12/2025
MP SP – Analista Técnico-Científico
Salário: R$ 18.705,85 + benefícios
Banca: Vunesp
Inscrições abertas: 02/09 a 07/10/2025
Bombeiro DF
Salário: R$ 15.287,06
Banca: IDECAN
Inscrições abertas: até 13/10/2025
SMS Varginha (MG)
Salário: R$ 19.639,94
Banca: Avança SP
Inscrições abertas: até 22/09/2025
PM MG – Oficial (2º Tenente)
Salário: R$ 11.547,07
Banca: PMMG
Inscrições abertas: 18/11 a 18/12/2025
PMDF – Capelão
Salário: R$ 11.435,59
Banca: Idecan
Inscrições abertas: 01 a 30/10/2025
CREA PB
Salário: até R$ 11.382,08
Banca: Instituto Darwin
Inscrições abertas: até 22/09/2025