Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Homem de 50 anos foi localizado em um bar após denúncias

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:26

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso no último sábado (20) por suspeita de manter a companheira, uma idosa de 71 anos, em situação de cárcere privado, maus-tratos e violência física e sexual em Jaguaquara, no centro-sul baiano. 

A vítima, identificada como Maria Rosa Santos, foi encontrada em estado grave no dia anterior, não resistiu e faleceu no sábado, no Hospital Municipal da cidade.

Segundo as investigações, o suspeito impedia a vítima de manter contato com familiares e se apropriava do benefício da aposentadoria da idosa. Testemunhas relataram que Maria Rosa vivia em condições insalubres, debilitada, sem acesso a cuidados médicos e submetida a agressões constantes.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Na sexta-feira (19), equipes da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas após denúncia de vizinhos e encontraram a vítima acamada, em estado crítico, com lesões infeccionadas, desnutrição, desidratação e sinais de negligência prolongada. O imóvel apresentava sujeira acumulada, forte odor e ausência de condições mínimas de higiene.

Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil, por meio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da Delegacia Territorial de Jaguaquara, localizou o suspeito em um bar da cidade, consumindo bebidas alcoólicas. Ele foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal seguida de morte, maus-tratos, cárcere privado, estupro de vulnerável e apropriação de proventos de idoso, com representação pela prisão preventiva.

