MAUS-TRATOS

Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Homem de 50 anos foi localizado em um bar após denúncias

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:26

Um homem de 50 anos foi preso no último sábado (20) por suspeita de manter a companheira, uma idosa de 71 anos, em situação de cárcere privado, maus-tratos e violência física e sexual em Jaguaquara, no centro-sul baiano.

A vítima, identificada como Maria Rosa Santos, foi encontrada em estado grave no dia anterior, não resistiu e faleceu no sábado, no Hospital Municipal da cidade.

Segundo as investigações, o suspeito impedia a vítima de manter contato com familiares e se apropriava do benefício da aposentadoria da idosa. Testemunhas relataram que Maria Rosa vivia em condições insalubres, debilitada, sem acesso a cuidados médicos e submetida a agressões constantes.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Na sexta-feira (19), equipes da Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas após denúncia de vizinhos e encontraram a vítima acamada, em estado crítico, com lesões infeccionadas, desnutrição, desidratação e sinais de negligência prolongada. O imóvel apresentava sujeira acumulada, forte odor e ausência de condições mínimas de higiene.