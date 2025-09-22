CALOR

Cidades baianas batem 38.6ºC e entram no ranking das mais quentes do Brasil

Temperatura foi regstrada nas últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:04

Cidade de Correntina vista de cima Crédito: Divulgação

Duas cidades baianas registraram 38.6ºC no domingo (21) e estão na lista dos municípios com as maiores temperaturas do Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Trata-se de Correntina, no extremo-oeste baiano, e Ibotirama, no Vale do São Francisco. Elas ocupam a 11ª e 12ª colocação, respectivamente. A alta das temperaturas é esperada nos próximos meses, com a chegada da Primavera nesta segunda-feira (22).

No Brasil, o lugar mais quente nas últimas 24h foi o Rio de Janeiro (RJ), que bateu 40ºC. Em seguida, aparecem Corumbá (MS), com 39.9ºC, Oeiras (PI), 39.7ºC, e Porto Murtinho (MS), 39.4ºC.

Calor 1 de 9

Confira ranking de calor no Brasil

Rio de Janeiro - Marambaia (RJ) – 40,0°C

Corumbá (MS) – 39,9°C

Oeiras (PI) – 39,7°C

Jacarepaguá - Aeroporto (RJ) – 39,5°C

Porto Murtinho (MS) – 39,4°C

Angra dos Reis (RJ) – 39,3°C

Bertioga (SP) – 38,9°C

Seropédica - Ecologia Agrícola (RJ) – 38,9°C

Rio de Janeiro - Forte de Copacabana (RJ) – 38,7°C

Rondonópolis (MT) – 38,7°C

Correntina (BA) – 38,6°C

Ibotirama (BA) – 38,6°C