NOVA ESTAÇÃO

Primavera inicia com frente fria, temporais e queda de temperatura no Brasil

Estação começa às 15h19 desta segunda (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:49

Frente fria deve atingir diversos estados brasileiros Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A chegada da primavera acontece nesta segunda-feira (22), às 15h19, sob influência de uma nova frente fria, que avança pelo país e coloca fim à onda de calor que vinha predominando nos últimos dias.

Com o avanço de uma massa de ar polar, a semana também inicia com queda de temperatura em parte do país. A frente fria avança pelo Sul e Sudeste, trazendo temporais e rajadas de vento, enquanto no Centro-Oeste as instabilidades também se espalham. No Norte, a umidade elevada mantém risco de chuva forte, enquanto no Nordeste as pancadas se concentram na faixa litorânea, com tempo seco e quente persistindo no interior.

Confira previsão do tempo para regiões nesta semana

Na Região Norte, o fluxo de umidade mantém instabilidades sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com risco de pancadas fortes e temporais isolados. Também pode chover em áreas do Amapá e Tocantins. No sudeste do Tocantins, a umidade do ar continua baixa, trazendo alerta para desconforto e riscos associados ao tempo seco.

No Nordeste, as pancadas de chuva seguem ao longo do litoral do Maranhão e do Ceará, além da faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre o litoral baiano e Pernambuco, há risco de chuvas mais fortes e localizadas. Já no interior nordestino, o tempo firme predomina, com calor intenso e baixa umidade relativa do ar.

As áreas de instabilidade continuam sobre o Rio Grande do Sul até o final da manhã e início da tarde, com risco de temporais ainda pela madrugada. Ao longo do dia, a frente fria se afasta, e a chuva diminui, permanecendo apenas no litoral gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas se espalham, podendo vir acompanhadas de ventania. À noite, as instabilidades enfraquecem, mas uma massa de ar polar avança e provoca queda acentuada de temperatura em toda a região.

Com o avanço da frente fria, o alerta é para temporais em São Paulo, que se espalham pelo Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais, além da Zona da Mata. No litoral norte paulista e sul do RJ, há risco maior de chuva forte com rajadas de vento de até 70 km/h, podendo causar transtornos.