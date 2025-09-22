Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primavera inicia com frente fria, temporais e queda de temperatura no Brasil

Estação começa às 15h19 desta segunda (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:49

Frente fria deve atingir Salvador, segundo a Codesal; Salvamar alerta a população
Frente fria deve atingir diversos estados brasileiros Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A chegada da primavera acontece nesta segunda-feira (22), às 15h19, sob influência de uma nova frente fria, que avança pelo país e coloca fim à onda de calor que vinha predominando nos últimos dias.

Com o avanço de uma massa de ar polar, a semana também inicia com queda de temperatura em parte do país. A frente fria avança pelo Sul e Sudeste, trazendo temporais e rajadas de vento, enquanto no Centro-Oeste as instabilidades também se espalham. No Norte, a umidade elevada mantém risco de chuva forte, enquanto no Nordeste as pancadas se concentram na faixa litorânea, com tempo seco e quente persistindo no interior.

Leia mais

Imagem - Salários de até R$ 32 mil: confira os concursos com as 10 maiores remunerações no Brasil

Salários de até R$ 32 mil: confira os concursos com as 10 maiores remunerações no Brasil

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Confira previsão do tempo para regiões nesta semana

Na Região Norte, o fluxo de umidade mantém instabilidades sobre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com risco de pancadas fortes e temporais isolados. Também pode chover em áreas do Amapá e Tocantins. No sudeste do Tocantins, a umidade do ar continua baixa, trazendo alerta para desconforto e riscos associados ao tempo seco.

No Nordeste, as pancadas de chuva seguem ao longo do litoral do Maranhão e do Ceará, além da faixa leste entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre o litoral baiano e Pernambuco, há risco de chuvas mais fortes e localizadas. Já no interior nordestino, o tempo firme predomina, com calor intenso e baixa umidade relativa do ar.

As áreas de instabilidade continuam sobre o Rio Grande do Sul até o final da manhã e início da tarde, com risco de temporais ainda pela madrugada. Ao longo do dia, a frente fria se afasta, e a chuva diminui, permanecendo apenas no litoral gaúcho. Em Santa Catarina e no Paraná, as pancadas se espalham, podendo vir acompanhadas de ventania. À noite, as instabilidades enfraquecem, mas uma massa de ar polar avança e provoca queda acentuada de temperatura em toda a região.

Com o avanço da frente fria, o alerta é para temporais em São Paulo, que se espalham pelo Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais, além da Zona da Mata. No litoral norte paulista e sul do RJ, há risco maior de chuva forte com rajadas de vento de até 70 km/h, podendo causar transtornos. 

As áreas de instabilidade associadas à frente fria ainda atingem o Mato Grosso do Sul e o centro-sul de Goiás, enquanto as pancadas continuam no Mato Grosso. Há previsão de chuva também para Brasília e Cuiabá. 

Mais recentes

Imagem - Leilão da Caixa oferece 487 imóveis residenciais a partir de R$ 18 mil

Leilão da Caixa oferece 487 imóveis residenciais a partir de R$ 18 mil
Imagem - Visto americano fica mais complicado

Visto americano fica mais complicado
Imagem - Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar

Rainha da Cavalgada, jovem de 16 anos morre após sair com amigos para bar

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
03

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo