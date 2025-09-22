Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Rildo dos Santos foi preso por suspeita de matar, pelo menos, três mulheres

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:10

Saiba quem é o serial killer baiano suspeito de matar mulheres a pauladas
Saiba quem é o serial killer baiano suspeito de matar mulheres a pauladas Crédito: Reprodução / TV Anhaguera

Preso por suspeita de matar pelo menos três mulheres em Rio Verde, cidade do sudoeste de Goiás, o baiano Rildo dos Santos, de 33 anos, já morou em Salvador, onde trabalhava como mototaxista e entregador de aplicativo. O homem está detido desde o último dia 12. 

Ele, inclusive, responde por outros crimes, como de estupro, na capital baiana, de onde saiu há cerca de um ano e meio. Segundo a esposa de Rildo, que ainda mora em Salvador, o homem costumava sair de madrugada e mudava o comportamento quando usava drogas.

A mulher prestou depoimento para a polícia e, em entrevista para a CBN Goiânia, informou que, em algumas situações, o baiano chegou a falar sobre “carregar peso de almas”, assim como não suportava “arrastar corpos”. Ainda revelou que os parentes estão sofrendo com a situação e quebraram uma televisão para a mãe de Rildo não acompanhar as notícias.

Já em Goiás, as investigações apontam o suspeito recrutava mulheres, levando-as para um terreno baldio e matava as vítimas a pauladas em um terreno baldio. Ele usava um uniforme de gari para se aproximar das vítimas.

Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás

Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera
Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera
Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera
Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera
Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera
1 de 5
Serial killer baiano é investigado na Bahia e em Goiás por Reprodução/TV Anhanguera

A última vítima foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, que foi assassinada a caminho do trabalho. O corpo dela foi localizado em um terreno baldio no dia 11. A mulher também é baiana.

Nas imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela TV Anhanguera, Rildo aparece andando pela rua e segurando a vítima pelo braço. Ao g1 Goiás, o delegado Adelson, que investiga o caso, explicou que o suspeito é investigado por feminicídio, furto, ocultação de cadáver, latrocínio e tentativa de estupro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Mais recentes

Imagem - Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir: veja ranking completo

Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir: veja ranking completo
Imagem - Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito
Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil