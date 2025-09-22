CRIME

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Rildo dos Santos foi preso por suspeita de matar, pelo menos, três mulheres

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:10

Saiba quem é o serial killer baiano suspeito de matar mulheres a pauladas Crédito: Reprodução / TV Anhaguera

Preso por suspeita de matar pelo menos três mulheres em Rio Verde, cidade do sudoeste de Goiás, o baiano Rildo dos Santos, de 33 anos, já morou em Salvador, onde trabalhava como mototaxista e entregador de aplicativo. O homem está detido desde o último dia 12.

Ele, inclusive, responde por outros crimes, como de estupro, na capital baiana, de onde saiu há cerca de um ano e meio. Segundo a esposa de Rildo, que ainda mora em Salvador, o homem costumava sair de madrugada e mudava o comportamento quando usava drogas.

A mulher prestou depoimento para a polícia e, em entrevista para a CBN Goiânia, informou que, em algumas situações, o baiano chegou a falar sobre “carregar peso de almas”, assim como não suportava “arrastar corpos”. Ainda revelou que os parentes estão sofrendo com a situação e quebraram uma televisão para a mãe de Rildo não acompanhar as notícias.

Já em Goiás, as investigações apontam o suspeito recrutava mulheres, levando-as para um terreno baldio e matava as vítimas a pauladas em um terreno baldio. Ele usava um uniforme de gari para se aproximar das vítimas.

A última vítima foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, que foi assassinada a caminho do trabalho. O corpo dela foi localizado em um terreno baldio no dia 11. A mulher também é baiana.