Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Crimes foram registrados no sudoeste de Goiás

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:51

Rildos dos Santos
Rildos dos Santos Crédito: Reprodução/TV Anhaguera

Um baiano de 33 anos, identificado como Rildo dos Santos, foi preso suspeito de matar mulheres em Rio Verde, cidade do sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, ele usava um uniforme de gari para se aproximar das vítimas. As informações são da TV Bahia.

O homem foi preso na última sexta-feira (12) ao retornar ao local do último crime. A última vítima foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, que foi assassinada a caminho do trabalho. O corpo dela foi localizado em um terreno baldio na quinta-feira (11). A mulher também é baiana.

Nas imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela TV Anhanguera, Rildo aparece andando pela rua e segurando a vítima pelo braço. Ao g1 Goiás, o delegado Adelson, que investiga o caso, explicou que o suspeito é investigado por feminicídio, furto, ocultação de cadáver, latrocínio e tentativa de estupro.

Rildo é de Salvador, mas saiu da cidade há cerca de um ano meio. Ele já teria cometido outros crimes na capital baiana. Em Goiás, o suspeito recrutava mulheres, levando-as para um terreno baldio e matava as vítimas a pauladas em um terreno baldio.

