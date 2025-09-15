CRIME

‘Fetiches meio doidos’: homem que matou prostituta deixou corpo em frente ao portão de casa

Ana Clara Garcia Veloso foi morta em Ubá, em Minas Gerais

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:58

Ana Clara Veloso foi morta por Jonathan Martins Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de Ana Clara Garcia Veloso, de 19 anos, mulher morta após ser contratada para realizar um programa sexual, foi deixado em frete ao portão de casa e foi "trabalhar normalmente". O suspeito é Jhonathan de Oliveira, de 29 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais após confessar o crime.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram Ana Clara passando pela rua onde Jonathan mora, no Bairro Industrial, na noite de domingo (7). Na segunda-feira (8), seu corpo foi encontrado enrolado em um lençol em frente ao portão da casa do suspeito, com múltiplos hematomas.

O celular de Ana Clara não foi localizado no local do crime, mas mensagens obtidas por meio de uma amiga revelam que a vítima havia sido contratada para atender um cliente que solicitava “uns fetiches meio doidos”, oferecendo R$ 700 pelo serviço. As informações são do jornal O Globo.

Garota de programa foi morta após discussão sobre pagamento 1 de 5

“Essa captura de tela foi encaminhada por intermédio de outra pessoa. Não conseguimos acessar os arquivos diretamente, já que o celular dela não foi encontrado. O que sabemos é que, no dia do crime, o suspeito tentou contato com várias mulheres que realizavam esse tipo de serviço, mas só conseguiu contratar a vítima de 19 anos”, explicou o delegado em entrevista à TV Band Minas.