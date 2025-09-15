Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Fetiches meio doidos’: homem que matou prostituta deixou corpo em frente ao portão de casa

Ana Clara Garcia Veloso foi morta em Ubá, em Minas Gerais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:58

Ana Clara Veloso foi morta por Jonathan Martins
Ana Clara Veloso foi morta por Jonathan Martins Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de Ana Clara Garcia Veloso, de 19 anos, mulher morta após ser contratada para realizar um programa sexual, foi deixado em frete ao portão de casa e foi "trabalhar normalmente". O suspeito é Jhonathan de Oliveira, de 29 anos, preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais após confessar o crime.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram Ana Clara passando pela rua onde Jonathan mora, no Bairro Industrial, na noite de domingo (7). Na segunda-feira (8), seu corpo foi encontrado enrolado em um lençol em frente ao portão da casa do suspeito, com múltiplos hematomas.

O celular de Ana Clara não foi localizado no local do crime, mas mensagens obtidas por meio de uma amiga revelam que a vítima havia sido contratada para atender um cliente que solicitava “uns fetiches meio doidos”, oferecendo R$ 700 pelo serviço. As informações são do jornal O Globo.

Garota de programa foi morta após discussão sobre pagamento

Conversas que Ana Clara Veloso teve com suspeito por Reprodução
Ana Clara Veloso foi morta por Jonathan Martins por Reprodução
Ana Clara Veloso por Reprodução
Corpo foi encontrado na prota da por Divulgação
Ana Clara Veloso foi morta por Jonathan Martins por Redes Sociais/Reprodução
1 de 5
Conversas que Ana Clara Veloso teve com suspeito por Reprodução

“Essa captura de tela foi encaminhada por intermédio de outra pessoa. Não conseguimos acessar os arquivos diretamente, já que o celular dela não foi encontrado. O que sabemos é que, no dia do crime, o suspeito tentou contato com várias mulheres que realizavam esse tipo de serviço, mas só conseguiu contratar a vítima de 19 anos”, explicou o delegado em entrevista à TV Band Minas.

Segundo o delegado, os fetiches de Jonathan estariam relacionados à “subjugação da mulher”, envolvendo práticas de submissão. “Essa é a principal linha de investigação, que inclusive o levou a cometer o crime”, afirmou. O crime deve ser enquadrado como feminicídio justamente porque a polícia entende que a condição de mulher da vítima foi essencial para a prática. “As investigações apontam para um crime de feminicídio, uma vez que o autor teria matado a vítima também por razões relacionadas à condição dela ser mulher”, explicou ao portal G1.

Leia mais

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - Mulher morre após ser estrangulada dentro da própria casa em Feira de Santana

Mulher morre após ser estrangulada dentro da própria casa em Feira de Santana

Imagem - Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Mais recentes

Imagem - Macaca é baleada no ombro e corre risco de ficar paraplégica

Macaca é baleada no ombro e corre risco de ficar paraplégica
Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
Imagem - Empresa mineira demite funcionário por celebrar morte do ativista Charlie Kirk

Empresa mineira demite funcionário por celebrar morte do ativista Charlie Kirk

MAIS LIDAS

Imagem - Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça
01

Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
02

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Imagem - Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê
03

Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Imagem - DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas
04

DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas