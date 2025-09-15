Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:36
O suplente de vereador Eliú Oliveira (DC), da Cidade da Esperança, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais após ser flagrado por uma mulher com o marido dela em um motel de Natal. O homem casado teria recebido R$ 150 para ir com o político ao local.
No sábado, após a repercussão do caso, Eliú se pronunciou pela primeira vez em vídeo. “Eu sou Eliú Oliveira, o conhecido vereador da Cidade da Esperança. No caso do escândalo dos R$ 150 no motel, eu não vim dar satisfação da minha vida pessoal para a sociedade. Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. E eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas”, disse.
Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC)
Ele ainda afirmou que entendia o sentimento da mulher. “Com a chegada da Polícia Militar, conseguimos apaziguar a situação e entrar em um acordo em que os danos causados por ela naquele estabelecimento eu sanaria e ela não divulgaria as imagens. Mas, para mim, o mais importante é que algo muito pior não aconteceu”, declarou.
A mulher do homem que estava com Eliú invadiu o motel e arrombou a porta do quarto onde os dois estavam. “Por R$150, é? Foi bom aí? Foi gostoso?”, questionou ela. Segundo a mulher, o homem teria aceitado a relação sexual por causa do valor oferecido pelo político.