RIO GRANDE DO NORTE

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC)

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:36

Eliú Oliveira foi flagrado com casado em motel Crédito: Reprodução/Redes sociais

O suplente de vereador Eliú Oliveira (DC), da Cidade da Esperança, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais após ser flagrado por uma mulher com o marido dela em um motel de Natal. O homem casado teria recebido R$ 150 para ir com o político ao local.

No sábado, após a repercussão do caso, Eliú se pronunciou pela primeira vez em vídeo. “Eu sou Eliú Oliveira, o conhecido vereador da Cidade da Esperança. No caso do escândalo dos R$ 150 no motel, eu não vim dar satisfação da minha vida pessoal para a sociedade. Eu não cometi crime. Eu não sabia do relacionamento. E eu não tenho relacionamento com ninguém. Contudo, me sinto profundamente triste de estar naquelas cenas”, disse.

Mulher flagrou o esposo com o suplente de vereador Eliú Oliveira (DC) 1 de 4

Ele ainda afirmou que entendia o sentimento da mulher. “Com a chegada da Polícia Militar, conseguimos apaziguar a situação e entrar em um acordo em que os danos causados por ela naquele estabelecimento eu sanaria e ela não divulgaria as imagens. Mas, para mim, o mais importante é que algo muito pior não aconteceu”, declarou.