ASSASSINO EM SÉRIE

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Rildo dos Santos foi preso suspeito de matar três mulheres; ele ainda responde por outros crimes em Salvador

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:54

Rildo dos Santos Crédito: Reprodução/TV Anhaguera

A esposa do suposto assassino em série Rildo dos Santos, preso no último dia 12 em Rio Verde (GO) por suspeita de matar pelo menos três mulheres, contou que o comportamento do marido mudava quando ele usava drogas e, em algumas situações, o baiano chegou a falar sobre “carregar peso de almas”, assim como não suportava “arrastar corpos”.

À CBN Goiânia, a mulher, que mora em Salvador, disse que o esposo era um homem gentil e nunca a agrediu. Ainda revelou que os parentes estão sofrendo com a situação e chegaram a quebrar uma televisão para a mãe de Rildo não acompanhar as notícias.

Rildo, de 33 anos, morava na capital baiana - onde é investigado por outros crimes, como de estupro -, mas saiu da cidade há cerca de um ano meio. Em Goiás, o suspeito recrutava mulheres, levando-as para um terreno baldio e matava as vítimas a pauladas em um terreno baldio.

Conforme a investigação, a última vítima do baiano foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos. Ela foi assassinada a caminho do trabalho e o corpo foi localizado em um terreno baldio no dia 11. A mulher também é baiana.