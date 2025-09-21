Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Rildo dos Santos foi preso suspeito de matar três mulheres; ele ainda responde por outros crimes em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 18:54

Rildos dos Santos
Rildo dos Santos Crédito: Reprodução/TV Anhaguera

A esposa do suposto assassino em série Rildo dos Santos, preso no último dia 12 em Rio Verde (GO) por suspeita de matar pelo menos três mulheres, contou que o comportamento do marido mudava quando ele usava drogas e, em algumas situações, o baiano chegou a falar sobre “carregar peso de almas”, assim como não suportava “arrastar corpos”. 

À CBN Goiânia, a mulher, que mora em Salvador, disse que o esposo era um homem gentil e nunca a agrediu. Ainda revelou que os parentes estão sofrendo com a situação e chegaram a quebrar uma televisão para a mãe de Rildo não acompanhar as notícias. 

Rildo, de 33 anos, morava na capital baiana - onde é investigado por outros crimes, como de estupro -, mas saiu da cidade há cerca de um ano meio. Em Goiás, o suspeito recrutava mulheres, levando-as para um terreno baldio e matava as vítimas a pauladas em um terreno baldio. 

Leia mais

Imagem - Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Conforme a investigação, a última vítima do baiano foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos. Ela foi assassinada a caminho do trabalho e o corpo foi localizado em um terreno baldio no dia 11. A mulher também é baiana.

Nas imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela TV Anhanguera, Rildo aparece andando pela rua e segurando a vítima pelo braço. Ao g1 Goiás, o delegado Adelson, que investiga o caso, explicou que o suspeito é investigado por feminicídio, furto, ocultação de cadáver, latrocínio e tentativa de estupro.

Mais recentes

Imagem - Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial
Imagem - Vidro, isqueiros e até roupa: cerca de 180 kg de lixo são retirados do mar no Porto da Barra

Vidro, isqueiros e até roupa: cerca de 180 kg de lixo são retirados do mar no Porto da Barra
Imagem - Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Aposta baiana fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos
02

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Imagem - Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial
03

Prefeitura baiana comete erro e publica lista de pacientes com HIV no Diário Oficial

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil