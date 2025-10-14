Acesse sua conta
Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Novo diretor assumirá o cargo em janeiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:56

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e assume novo cargo na Globo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Depois de sete anos dedicados ao jornalismo da Rede Bahia, sendo os dois últimos como diretora da área, Ana Raquel Copetti deixará o cargo no fim de 2025 para assumir um novo desafio profissional na TV Globo. A saída foi confirmada pela emissora nesta terça-feira (14).

Sob sua gestão, ela esteve à frente da área digital, onde participou do reposicionamento do portal iBahia e da criação da UNA Casa de Criadores, agência de marketing de influência do grupo.

Para sucedê-la, a emissora anunciou o nome do jornalista Christiano Caldeira, atual gerente de conteúdo de esportes e entretenimento. Caldeira assume oficialmente a diretoria de Jornalismo da Rede Bahia em 1º de janeiro de 2026.

Com mais de 20 anos de carreira na televisão, o novo diretor é conhecido por sua versatilidade e visão integrada de comunicação. Ele passou seis anos em Barcelona, na Espanha, atuando com plataformas digitais, e já coordenou coberturas de destaque como o Bahia Folia, eleições e projetos especiais de telejornalismo.

Natural de Santo Ângelo (RS), Ana Raquel Copetti é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Começou sua carreira em jornais e portais de Campo Grande, foi freelancer da Folha de S.Paulo e estreou na TV pela TV Morena, afiliada da Globo no estado. Ao longo da carreira, passou por emissoras da Record em Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina.

Ana Raquel Copetti

1 de 5
Ana Raquel Copetti por Reprodução/Redes Sociais

Em 2018, retornou ao sistema Globo como chefe de produção e, posteriormente, gerente de Jornalismo da TV Bahia. Em abril de 2023, se tornou a primeira mulher a ocupar a diretoria de Jornalismo da Rede Bahia, cargo em que supervisionou operações nas TVs Bahia, Subaé, Sudoeste, São Francisco, Oeste e Santa Cruz, além dos portais G1 e iBahia, e das rádios Bahia FM e GFM.

Ana Raquel segue no cargo até 31 de dezembro de 2025, quando encerra seu ciclo na emissora. A Rede Bahia agradeceu a contribuição da jornalista e destacou que a chegada de Christiano Caldeira representa “a continuidade de um jornalismo comprometido com a verdade e a conexão com o povo baiano”.

